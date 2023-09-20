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    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

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    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Россия столетиями создавала военную промышленность

    В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.

    22 комментария
    20 сентября 2023, 08:49

    ВСУ не смогли нащупать брешь в обороне ВС России на краснолиманском направлении

    Эксперт заявил о невозможности ВСУ нащупать брешь в обороне ВС РФ на краснолиманском направлении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины продолжают проводить разведку боем у ряда населенных пунктов на краснолиманском направлении, однако это им не удается, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Разведка ВСУ шла в рафоне населенных пунктов Макеевка, Невское, Терны. Более активно и масштабно – в районах населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянское лесничество. Однако ВСУ ни на одном участке  не имели успеха и возвращались на  ранее занимаемые позиции, неся при этом большие потери, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что российским войскам удалось отбить у противника часть занимаемых позиций, улучшив свое тактическое положение.

    Ранее сообщалось, что ВС России сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

    19 сентября 2023, 11:22
    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино

    Балицкий: Российские войска уничтожили двигавшуюся в Работино колонну ВСУ

    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили колонну с бронетехникой украинских войск, которая двигалась в сторону Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он отметил, что движение бронегрупп в направлении Работино вскрыла разведка, колонна была уничтожена.

    По словам Балицкого, ВСУ пытаются восстановить боеспособность и захватить Новопокровку и Ильиченково, но все планы противника о третьей волне контрнаступления в сентябре ВС России известны.

    Ранее российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении.

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    19 сентября 2023, 16:56
    Украина отказалась от 10 танков Leopard из Германии
    Украина отказалась от 10 танков Leopard из Германии
    @ Thomas Imo/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим отказался от переданных Берлином 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их технического состояния, сообщают источники Spiegel.

    Украинская сторона сообщила в специальный штаб при немецком Минобороны, что прибывшие в Польшу немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте, сказали собеседники Spiegel, передает ТАСС.

    Отмечается, что из-за отсутствия технического персонала и запчастей переправка этих танков на украинскую территорию бессмысленна.

    Уведомление Украины вызвало беспокойство у немецкого руководства, Минобороны Германии оперативно направило технических экспертов в Польшу для проверки и обслуживания танков. Они установили, что переданные машины на самом деле нуждаются в ремонте.

    Ранее сообщалось, что Дании пришлось взять из музея шесть танков Leopard 1A5 для обучения украинских военных.

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    19 сентября 2023, 21:28
    В G7 предположили сроки окончания конфликта на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть-семь лет, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    Отмечается, что странам G7 необходимо планировать финансовую и военную поддержку Киева с учетом продолжительности конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», – говорится в материале агентства.

    Ранее страны G7 призвали КНР надавить на Россию с целью вывода войск с Украины.

    Коментарии (18)
    19 сентября 2023, 19:32
    Пентагон объявил о планах Украины продолжить наступление зимой

    Глава КНШ ВС США Милли заявил о планах Киева продолжить наступление зимой

    Пентагон объявил о планах Украины продолжить наступление зимой
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия продолжит ведение боевых действий в зимнее время, заявил глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли после заседания контактной группы по Украине в Рамштайне.

    Со стороны киевского режима не высказывалось намерений прекратить бои зимой, у них есть «стратегическая инициатива» для продолжения контрнаступления, сказал Милли, передает РИА «Новости».

    По его словам, ВСУ в ходе контрнаступления добились «продолжительного успеха». Он указал, что ситуация замедлилась для обеих сторон, по этой причине продвижение идет медленее, чем ожидалось.

    Ранее Милли заявлял, что у ВСУ не получится в ходе контрнаступления вернуть все утерянные территории.

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    19 сентября 2023, 12:34
    Политолог: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке

    Политолог Скачко: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке

    Политолог: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке
    @ Liu Jie/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США в отношении Владимира Зеленского используют тактику давления. Его припугивают в надежде на то, что он станет более сговорчивым. Если намеки Штатов будут проигнорированы, Белый дом примет решение о «сливе» заигравшегося комика. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о причастности ВСУ к нанесению удара по рынку в Константиновке.

    «Владимир Зеленский приезжает в США в состоянии эйфории. Но статья The New York Times, вышедшая в день его визита, призвана немного «попустить» забывшегося наглеца. Американцы не хотят, чтобы его заносило от ощущения собственной важности. Это своего рода намек: нам известен каждый твой шаг, каждое твое движение», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Этот материал может стать первой ласточкой демонтажа образа Зеленского в качестве хорошего парня. Коней, конечно, на переправе не меняют, но, кажется, переправа уже оказалась позади. Судя по всему, США хотят перемирия, а уверенности в том, что действующая украинская власть сможет это обеспечить, нет», – отмечает эксперт.

    «В настоящий момент Зеленский устраивает Вашингтон, но у него есть некоторые минусы. И Штаты придерживаются своей давней тактики: на союзника нужно давить до тех пор, пока он не начнет мыслить в правильном направлении», – подчеркивает собеседник.

    «Уже сейчас мнимого «героя нации» пытаются «шугнуть» – то намекают на необходимость выборов, то угрожают контролем над переданными вооружениями. Статья с обвинениями ВСУ – логичный шаг на этом пути. Сейчас администрация Байдена посмотрит, насколько корректно Зеленский понял этот тонкий намек», – считает политолог.

    «Если будут положительные изменения, информационная кампания прекратится, в противном случае выпустят еще один материал, за ним другой. Приписать Украине можно многое. ВСУ далеко не «белые и пушистые». И если мы увидим новые статьи, это будет верным знаком того, что заигравшегося актера «сливают», – резюмирует Скачко.

    Ранее в США заявили о причастности ВСУ к нанесению удара по рынку в Константиновке. Об этом сообщается в расследовании издания The New York Times. В нем отмечается, что атака произошла со стороны подконтрольной Украине Дружковки. По сообщению газеты, снаряд был выпущен из комплекса «Бук».

    Публикация вышла в день приезда Владимира Зеленского в Штаты. Журналисты проанализировали спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, а также описание фрагментов снаряда. Подчеркивается, что удар был нанесен отклонившейся от траектории ракеты ПВО.

    При этом в материале указано, что украинские власти пытались помешать проведению расследования, однако репортеры сумели добраться до места взрыва. Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру снаряду 9М38, который запускается с ЗРК «Бук».

    Кроме того, на кадрах, заснятых камерой наблюдения, видно, что ракета влетела в Константиновку с подконтрольной Украине стороны. За несколько секунд до взрыва заметно отражение боеприпаса на припаркованном автомобиле, он двигался с северо-запада, что также доказал эксперт по взрывчатым веществам.

    По информации издания, за несколько минут до удара ВСУ выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка. Эту информацию подтверждают и очевидцы, опрошенные журналистами газеты. В статье подчеркивается возможность того, что снаряд мог дать сбой в полете, из-за чего он и не достиг намеченной цели.

    Напомним, российские эксперты уже представляли доказательства причастности ВСУ к удару по Константиновке. Так, авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» писали, что в чатах местных жителей сообщали о пусках двумя украинскими самолетами ракет над Дружковкой, после чего и произошел взрыв на рынке.

    О трагедии высказывался и постпред России при ООН Василий Небензя. Он подчеркивал, что в результате действий противника погибли 16 человек, еще 32 пострадали. Он также отметил, что в Организации Объединенных Наций о произошедшем быстро забудут, как это уже было в случае с ударом по Краматорску в 2022 году.

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    20 сентября 2023, 07:51
    В США назвали уничтожившее МиГ-29 ВВС Украины новое российское оружие

    Forbes: Удар российского дрона по МиГ-29 ВВС Украины у Кривого Рога мог оказаться дебютом модернизированного «Ланцета»

    Tекст: Антон Никитин

    Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 ВВС Украины на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога, удар мог стать боевым дебютом модернизированной версии российского дрона «Ланцет», выразил мнение обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Автор статьи рассказал, что начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Как считает обозреватель издания, этот удар мог стать боевым дебютом модернизированной версии российского дрона «Ланцет», передает РИА «Новости».

    Обозреватель отметил, что это плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил, так как обновленный «Ланцет» имеет большую дальность поражения целей и более опасен. По мнению автора статьи, теперь украинским военным придется использовать более отдаленные от фронта аэродромы и искать новые способы для защиты самолетов.

    Ранее стало известно, что в России планируется кратно увеличить выпуск беспилотников «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион». В начале сентября на Украине пожаловались на российские беспилотники «Ланцет», наносящие большой ущерб ВСУ.

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    19 сентября 2023, 10:34
    МВД Украины сообщило о крупном пожаре на складах во Львове

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Площадь пожара на промышленных складах во Львове составила уже 9,4 тыс. кв. метров, всего горят три здания, сообщило МВД Украины.

    «Ликвидация пожара продолжается», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Во Львовской области ночью была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась почти 2,5 часа. Во Львове произошла серия взрывов. Около 05.40 мск местные власти заявили о пожаре на промышленном складе.

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    20 сентября 2023, 06:59
    Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен по открытому каналу связи

    Источник: Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР после выхода в эфир по открытому радиоканалу

    Tекст: Антон Никтин

    Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен в ДНР после выхода в эфир по открытому радиоканалу, сообщил знакомый с ситуацией источник.

    По словам осведомленного источника, группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте 149.200, передает РИА «Новости».

    Он передал видео, на котором двое военнослужащих ВСУ сдаются в плен российским бойцам, выходя с поднятыми руками.

    На вопрос о том, почему сдались, один из украинских военных сказал, что устал воевать. Когда российские военнослужащие спросили, сколько бойцов ВСУ осталось, те ответили: «Отделение» (от шести до 12 человек). По словам источника, позднее выяснилось, что сдавшиеся украинцы оказались мобилизованными.

    В минувшее воскресенье врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские военные на левобережье взяли в плен восемь военнослужащих ВСУ.

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    19 сентября 2023, 14:59
    Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки российские силы противовоздушной обороны уничтожили штурмовик Су-25 украинских воздушных сил, сообщили в министерстве обороны России.

    Самолет сбит у поселка Новопокровка в Запорожской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также российские силы ПВО за сутки перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Уничтожены 38 беспилотников у поселков Нововодяное, Золотаревка (ЛНР), Берестовое, Александровка, Евгеновка (ДНР), Новомихайловка (Запорожская область) и Каиры (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожено 473 самолета, 249 вертолетов, 6903 беспилотника, 437 ЗРК, 11 960 танков и других бронемашин, 1151 машина РСЗО, 6444 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    19 сентября 2023, 11:39
    Украина подала в ВТО иски против Венгрии, Польши и Словакии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев подал иски против Венгрии, Польши и Словакии во Всемирную торговую организацию из-за решения этих стран запретить импорт зерна.

    «Нам принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запретить импорт украинских товаров. Именно поэтому мы подаем иски против них в ВТО», – заявила первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Politico.

    Свириденко уточнила, что иски вместе с давлением со стороны Еврокомиссии и других государств – членов ЕС «помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними странами».

    По его словам, Киев надеется, что страны снимут введенные ими ограничения и не придется долго выяснять отношения в судах.

    Экономист Иван Лизан заявил газете ВЗГЛЯД, что Польша, Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы выиграть дело о поставках украинского зерна.

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    20 сентября 2023, 00:53
    В Польше сообщили об отмене встречи Дуды с Зеленским на полях ГА ООН

    Rzeczpospolita: Встреча президентов Польши и Украины Дуды и Зеленского на полях сессии ГА ООН в Нью-Йорке отменена

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского на полях проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН отменена, сообщило польское издание Rzeczpospolita.

    Как отмечается в публикации, польский лидер не исключает проведения встречи «позже». Издание полагает, что эта встреча должна была иметь важное значение в свете ситуации вокруг эмбарго на поставки украинского зерна, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник Киев подал иски против Венгрии, Польши и Словакии в ВТО из-за решения этих стран запретить импорт зерна с Украины. После этого польский президент Анджей Дуда напомнил Киеву, что Польша является транзитной страной для передачи помощи Украине. В тот же день пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер объявил о прекращении выплат пособий гражданам Украины с начала 2024 года.

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    19 сентября 2023, 12:38
    Зеленский впервые с начала СВО полетел за рубеж на украинском спецборте

    Украинские новости: Зеленский впервые с начала СВО полетел за рубеж на украинском спецборте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН на самолете украинской авиакомпании, перевозящей высших чиновников, впервые с начала специальной военной операции, сообщило агентство «Украинские новости».

    Украинские СМИ пишут, что для полета в США Зеленский использовал борт государственной авиакомпании «Украина», которая после начала СВО перестала осуществлять перевозки, передает ТАСС.

    Airbus A319, на котором прилетел Зеленский в Нью-Йорк, был куплен во времена президента Виктора Ющенко в 2005 году и считается самым новым в парке компании. Всего, по данным СМИ, в государственном авиапредприятии «Украина» в 2015 году было шесть самолетов и вертолетов: Airbus A319, Ан-74, два Ан-148 и два Ми-8.

    Отмечается, что до этого времени президент Украины летал на чартерных рейсах западных партнеров.

    Коментарии (5)
    19 сентября 2023, 12:48
    В Пентагоне пообещали скорую доставку танков Abrams на Украину
    В Пентагоне пообещали скорую доставку танков Abrams на Украину
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обещанные США Киеву танки Abrams в ближайшее время будут доставлены на Украину, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине в Германии.

    «Рад объявить, что танки M1 Abrams, обещанные ранее США, скоро будут на Украине», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что американские танки Abrams будут уничтожены в зоне спецоперации, равно как и другая западная техника.

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    19 сентября 2023, 14:50
    В ЕС усомнились в трезвости украинского чиновника после слов об иске в ВТО

    Politico: Дипломат ЕС усомнился в трезвости украинского чиновника после слов об иске ВТО

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломат Европейского союза усомнился в трезвости замминистра экономики Украины Тараса Качки из-за его заявления о плане начать процесс подачи жалобы во ВТО в связи с запретом на ввоз украинского зерна.

    Издание пишет, что дипломат возмутился угрозами Качки, и усомнился, что украинский чиновник был трезв, когда делал подобные заявления, передает RT со ссылкой на Politico.

    Между тем замминистра экономики Украины в ответ на удивление европейского дипломата отметил, что в Евросоюзе не были готовы к «ясным формулировкам» от Украины.

    Ранее замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев начинает процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии  из-за запрета ввоза украинского зерна.

    Экономист Иван Лизан заявил газете ВЗГЛЯД, что Польша, Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы выиграть дело о поставках украинского зерна.

    Коментарии (2)
    19 сентября 2023, 23:33
    Экс-премьер Словакии назвал иск Украины в ВТО по поводу зерна «верхом наглости»

    Экс-премьер Словакии Фицо назвал «верхом наглости» иск Украины в ВТО по поводу запрета поставок сельхозпродукции

    Tекст: Антон Никитин

    Жалоба Киева на Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запрета на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и подтверждением, что Украина является несерьезным партнером, заявил бывший премьер-министр Словакии, глава оппозиционной партии Smer Роберт Фицо.

    Фицо заявил, что жалоба Украины на Словакию за запрет на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и очередным подтверждением того, каким несерьезным партнером является в действительности Украина. По его словам, правительство Словакии превратило страну в мальчика для битья, мнение которого уже никто не спрашивает, передает РИА «Новости».

    «Украина свистела, и мы всегда и все доставляли, пока наши склады полностью не опустели. Как говорится, доброе дело не остается безнаказанным», – добавил Фицо.

    Во вторник Украина подала иски против Венгрии, Польши и Словакии в ВТО из-за решения этих стран запретить импорт зерна. В прошлую пятницу Еврокомиссия решила не продлевать эмбарго на ввоз зерна с Украины, после чего Польша, Венгрия и Словакия объявили о запрете ввоза украинской сельхозпродукции.

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