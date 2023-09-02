Метеорит упал в Турции

NTV сообщил о падении метеорита на юго-востоке Турции

Tекст: Антон Антонов

По мере приближения к Земле объект раскололся на несколько частей, передает ТАСС со ссылкой на Sabah.

Падение произошло около 20.15 по местному времени (совпадает с мск). Обломки метеорита в небе могли наблюдать жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп. Как сообщает NTV, горящие обломки «осветили небо в нескольких провинциях, словно наступил день», передает РИА «Новости».