Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.11 комментариев
Метеорит упал в Турции
NTV сообщил о падении метеорита на юго-востоке Турции
Жители Турции наблюдали в небе горящие обломки метеорита, который упал, предположительно, в провинции Шанлыурфа, сообщают СМИ.
По мере приближения к Земле объект раскололся на несколько частей, передает ТАСС со ссылкой на Sabah.
Падение произошло около 20.15 по местному времени (совпадает с мск). Обломки метеорита в небе могли наблюдать жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп. Как сообщает NTV, горящие обломки «осветили небо в нескольких провинциях, словно наступил день», передает РИА «Новости».