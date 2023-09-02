Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.7 комментариев
Силы ОДКБ на учениях в Белоруссии отработали уничтожение боевиков
Минобороны Белоруссии: Подразделения КСОР ОДКБ на учениях в республике отработали блокирование и уничтожение боевиков
Подразделения контингентов Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на учениях в Белоруссии отработали тактический эпизод по блокированию и уничтожению незаконного вооруженного формирования, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.
В ведомстве сообщили, что в рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство – 2023» на полигонах в Белоруссии осуществляется практическая подготовка контингентов КСОР ОДКБ к совместной операции, передает ТАСС.
В Минобороны Белоруссии информировали, что на полигоне Брестский подразделения КСОР ОДКБ отработали тактический эпизод по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования и его последующего уничтожения.
В пресс-службе оборонного ведомства республики рассказали, что в ходе розыгрыша сценария военнослужащие ОДКБ нанесли огневое поражение условному противнику из стрелкового оружия, гранатометов, а также уничтожили его транспортные средства с помощью противотанковых ракетных комплексов.
Кроме того, в рамках учений «Поиск – 2023» на Обуз-Лесновском полигоне разведчики выполняли задачи совместно с артиллерийскими и авиационными подразделениями, сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны Белоруссии рассказали, что разведывательным подразделениям предстояло передать координаты местонахождения условного противника, после чего по нему отработала артиллерия и вертолетная авиация.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад не переживать по поводу учений ОДКБ.