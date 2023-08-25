Лукашенко призвал Запад не переживать по поводу учений ОДКБ в Белоруссии

Tекст: Алексей Дегтярев

Глава белорусского государства признался, что не вникал в детали учений, но подчеркнул, что «там нет такой боевой составляющей», передает БелТА.

В учениях примут участие небольшие подразделения ОДКБ, они займутся отработкой штабных вопросов, тактики и стратегии. По его словам, западные страны «все знают» об учениях, и их предупреждали заранее.

Лукашенко подчеркнул, что эту тематику на Западе будут использовать, чтобы обвинить Минск и Москву в том, что они «что-то замыслили и чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу».

Он пояснил, что никакого наступления не готовится, отрабатываются обычные вопросы, которые были «давно спланированы». «Поэтому и вам, и им переживать за это не надо», – заключил президент.