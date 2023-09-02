Guardian призвала Запад согласовать собственный мирный план для Украины

Guardian призвала страны Запада согласовать собственный план украинского урегулирования вместо предложенного Киевом

Tекст: Антон Антонов

Ледвидж, указывая на отсутствие значимых успехов у вооруженных сил Украины в ходе наступления, заявил, что Западу необходим «реалистичный, жизнеспособный, долгосрочный план с достижимым конечным результатом», передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

При этом Ледвидж подчеркнул, что план Запада «не обязательно должен быть тем же, что и у Украины». По его мнению, «процесс уже начался». В частности, Ледвидж указал на заявление главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена. Ледвидж считает, что об этом не говорится напрямую, но Киеву предлагают отказаться от планов по возвращению Крыма и Донбасса в обмен на членство в НАТО.

Ледвидж заявил, что в Вашингтоне «мало желающих помогать Украине в возвращении Крыма» в связи с угрозой «ядерной эскалации». Кроме того, ситуацию для Киева усложняют приближающиеся выборы в США.

Ледвидж призвал «хладнокровно» оценить, какие глобальные вызову Западу предстоит решать через пять-десять лет, чтобы определить степень поддержки Украины. По его мнению, основным вызовом станет Китай и потенциальный конфликт вокруг Тайваня.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине начнут «воспринимать как нечто вторичное», если к тому времени не удастся добиться мира, США его «отдадут на откуп» Европе. В нынешней ситуации «это могло бы обречь Украину на поражение», заявил Ледвидж.

Напомним, Йенссен заявил, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не желает «менять» территории страны на членство в НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что инициативы продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского подменяют любой серьезный разговор. По словам главы МИД России, нельзя полагаться на те усилия, которые продвигают условия президента Украины.