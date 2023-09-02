Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.7 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении еще одного БПЛА над Белгородской областью
Над территорией Белгородской области был уничтожен еще один украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны России.
ВС России пресечена очередная попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по территории Российской Федерации, он был уничтожен над территорией Белгородской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Ранее губернатор Белгородской области Гладков заявил, что в результате обстрела поселка Уразово погиб мужчина, еще двое жителей тяжело ранены.
ВСУ дважды атаковали беспилотниками в Белгородской области село Долгое. Кроме того, в субботу российская ПВО сбила беспилотник ВСУ в районе села Головчино в Грайворонском городском округе Белгородской области.