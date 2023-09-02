Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.5 комментариев
Российская ПВО сбила над Белгородской областью беспилотник ВСУ самолетного типа
Минобороны: Российская ПВО в Белгородской области пресекла террористическую атаку БПЛА Украины по территории России
Украина предприняла попытку атаковать территорию России беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в субботу около 12.45 мск над территорией Белгородской области был уничтожен украинский БПЛА, таким образом была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по территории России беспилотным летательным аппаратом самолетного типа.
В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что в районе села Головчино в Грайворонском городском округе российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
По предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших нет, однако в одном частном домовладении в селе Головчино незначительные повреждения получили оконные остекления, добавил Гладков.
Ранее ВСУ дважды атаковали беспилотниками в Белгородской области село Долгое.