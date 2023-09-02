Мужчина погиб в Белгородской области в результате обстрела ВСУ

Глава Белгородской области Гладков: В результате обстрела поселка Уразово погиб мужчина, еще двое жителей тяжело ранены

Tекст: Антон Никитин

Глава Белгородской области сообщил в своем Telegram-канале, что один из снарядов ВСУ попал в частный жилой дом, в результате взрыва мужчина получил несовместимые с жизнью осколочные ранения.

Гладков добавил, что еще двое жителей в результате обстрела пострадали: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, а у женщины – осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Глава региона заверил, что пострадавшие бригадами скорой доставлены в центральную районную больницу, вся необходимая помощь оказывается. По данным Гладкова, врачи оценивают состояние раненых как тяжелое.

Глава области добавил, что ракетными боеприпасами повреждено порядка 20 домовладений, оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории.

Ранее ВСУ дважды атаковали беспилотниками в Белгородской области село Долгое. Кроме того, в субботу российская ПВО сбила беспилотник ВСУ в районе села Головчино в Грайворонском городском округе Белгородской области.