Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.5 комментариев
Захарова напомнила о невыполненных обязательствах Запада перед Россией
Захарова: «Новый пакет предложений ООН» по «зерновой сделке» состоит из невыполненных Западом обязательств перед Россией
Выполнение данных России обещаний в рамках «зерновой сделки» и раньше подразумевало переподключение «Россельхозбанка» к международной системе SWIFT и разморозку активов российских компаний, однако эти пункты так и не были выполнены, указала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат процитировала в своем Telegram-канале государственное турецкое агентство Anadolu, которое передало, что новый пакет предложений ООН по «зерновой сделке» подразумевает переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT и разморозку активов российских компаний. Захарова подчеркнула, что раньше это все тоже «подразумевалось», только так и не заработало.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что зерновую сделку можно продлить, если выполнить все данные ранее России обещания. Днем ранее глава МИД Сергей Лавров разъяснил Турции, чего Россия ждет от Запада для восстановления зерновой сделки.