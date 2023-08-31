Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.0 комментариев
Россия разъяснила Турции, чего ждет от Запада для восстановления зерновой сделки
Лавров: Россия разъяснила Турции, чего ждет от Запада для восстановления зерновой сделки
Москва дала Анкаре разъяснения о том, что должен предпринять Запад для возобновления зерновой сделки, заявил глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Министры поговорили о сложившейся после прекращения зерновой сделки 18 июля проблеме, российская сторона довела до турецких партнеров понимание того, что должен сделать Запад для восстановления жизнеспособности инициативы, сказал Лавров, передает ТАСС.
Также он напомнил о позиции президента России Владимира Путина об условиях восстановления соглашения. Как только будут приняты меры по решению всех проблем, которые остались невыполненными, несмотря на обещания генсека ООН Антониу Гутерриша, чьи усилия Москва ценит, Россия будет готова возобновить договор, заключил глава ведомства.
Ранее Лавров отмечал, что его переговоры с Фиданом станут подготовкой к встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.