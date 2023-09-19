В РГГУ обсудили важность сохранения российских духовно-нравственных ценностей

Tекст: Валерия Городецкая

Сессия была организована Интеллектуальным клубом Института наследия и современного общества РГГУ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Модератором встречи выступил председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, научный руководитель Института наследия и современного общества РГГУ Валерий Фадеев.

Ректор РГГУ Александр Безбородов, открывая сессию, обозначил перечень ценностно значимых проблем, стоящих сегодня перед наукой и сферой образования, среди них — перспективы использования возможностей искусственного интеллекта в вузах.

Фадеев отметил, что ценностный подход сегодня выдвигается на передний план. «Прежде всего, речь идёт об указе президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российский духовно-нравственных ценностей», – сказал он, подчеркнув важность разработки курса «Основы российской государственности», который с этого года преподаётся почти во всех вузах страны.

По словам Фадеева, что перечень ценностей, которые легли в основу указа и нового курса, «не является догмой» и «подлежит обсуждению и может расширяться». Он также акцентировал внимание на том, что образование не может развиваться в отрыве от общественных наук, и что именно наука должна обеспечить полноценный переход к ценностному подходу в российском образовании.

Профессор кафедры государственной политики факультета политологи МГУ имени Ломоносова Вардан Багдасарян подчеркнул, что в 21 веке разворачивается конфликт традиционных ценностей и ценностей постмодерна, когда 20 век характеризовался противостоянием коллективизма и индивидуализма.

«Именно традиционные ценности объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну. Вследствие этого огромное значение обретает гуманитарная сфера», – обозначил директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачёва Владимир Аристархов. Он подчеркнул особую значимость воспитания и отметил, что «задача воспитания молодого поколения стоит не только перед институтом семьи, но и перед обществом в целом».

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии и методологии науки МГУ им. М. В. Ломоносова Тарас Вархотов подчеркнул, что «цивилизация не может быть сведена к техническим и экономическим достижениям». «Укоренение ценностного ядра цивилизации — это вопрос ее выживания», – добавил он. Эксперт также рассказал о комплексном исследовании ценностей, проводимом под руководством Института наследия и современного общества, которое показало, что декларативно отрицаемые ценности общественной солидарности, коллективизма и взаимопомощи оказываются близки российской молодёжи.



