Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?4 комментария
Взрывы прогремели в Харькове
Воздушная тревога и взрывы прозвучали в Харьковской области Украины
В Харьковской области Украины действует воздушная тревога, украинские СМИ сообщают о взрывах в регионе.
Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что взрывы произошли в Харькове, передает ТАСС.
Украинские СМИ со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова сообщают о «прилете» по городской промзоне на Холодной Горе, передает РИА «Новости».
В ночь на понедельник и утром взрывы были в городе Измаиле Одесской области, в Хмельницкой области Украины и в городе Херсоне, который удерживают украинские войска.