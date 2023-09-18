Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?3 комментария
Пушков назвал число противников вступления Украины в ЕС
Сенатор Пушков: Польша не единственный противник вступления Украины в ЕС
Когда Украина в очередной раз будет проситься в Евросоюз, она убедится, что противников у нее и ее вступления гораздо больше, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозы Польши заблокировать вступление Украины в ЕС.
«В Киеве вдруг увидели соперника в лице Польши. Лучше поздно, чем никогда. Но не стоит заблуждаться: когда Украина в очередной раз будет проситься в ЕС, она убедится, что противников у нее и ее вступления гораздо больше. Польша просто наиболее откровенно выражает эту оппозицию», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус пригрозил заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если не будет решена проблема с ввозом украинского зерна.
В понедельник Киев заявил о начале процесса подачи иска во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии, которые вопреки решению ЕК о снятии эмбарго на ввоз зерна с Украины решили сохранить запрет на украинскую сельхозпродукцию. Также эти страны отказались от работы в рамках координационной платформы по украинскому зерну.