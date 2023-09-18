Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?2 комментария
Ряд стран ЕС решили бойкотировать работу по поставкам украинского зерна
В Польше, Венгрии и Словакии выступили против участия в работе платформы по украинскому зерну
Власти Польши, Венгрии и Словакии отказались от работы в рамках координационной платформы по украинскому зерну в Брюсселе в ответ на угрозы Киева обратиться в ВТО.
Польша, Венгрия и Словакия решили бойкотировать координирующий орган по поставкам украинского зерна, сообщает агентство РАР со ссылкой на источник в Евросоюзе, передает РИА «Новости».
Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии, и добавил, что эти страны отказываются от работы в рамках платформы из-за того, что «Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в ходе разбирательств в ВТО».
На прошлой неделе Еврокомиссия решила не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна. После этого в Польше заявили о продлении запрета на ввоз зерна с Украины. Аналогичное решение приняли в Венгрии и Словакии.