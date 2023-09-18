Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?3 комментария
Путин поручил организовать премию «Россия – страна возможностей»
Президент России Владимир Путин поручил организовать и провести премию «Россия – страна возможностей» для людей разных сфер деятельности.
В опубликованном на сайте Кремля перечне поручений говорится, что правительству необходимо содействовать учреждению премии в целях поощрения инициатив, реализуемых гражданами РФ, в том числе участниками проектов и конкурсов платформы «Россия – страна возможностей», в интересах государства и общества, передает ТАСС.
Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» дополнительных бюджетных ассигнований на организацию присуждения премии не более чем по 15 направлениям.
Помимо этого, президент поручил Росмолодежи совместно с АНО «Россия – страна возможностей» предусмотреть «проведение итогового мероприятия по определению лауреатов соответствующей премии и их награждению в рамках Всемирного фестиваля молодежи».