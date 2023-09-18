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    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Каким будет мир без гегемона

    Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.

    10 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    36 комментариев
    18 сентября 2023, 20:46

    Путин поручил организовать премию «Россия – страна возможностей»

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил организовать и провести премию «Россия – страна возможностей» для людей разных сфер деятельности.

    В опубликованном на сайте Кремля перечне поручений говорится, что правительству необходимо содействовать учреждению премии в целях поощрения инициатив, реализуемых гражданами РФ, в том числе участниками проектов и конкурсов платформы «Россия – страна возможностей», в интересах государства и общества, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» дополнительных бюджетных ассигнований на организацию присуждения премии не более чем по 15 направлениям.

    Помимо этого, президент поручил Росмолодежи совместно с АНО «Россия – страна возможностей» предусмотреть «проведение итогового мероприятия по определению лауреатов соответствующей премии и их награждению в рамках Всемирного фестиваля молодежи».

    18 сентября 2023, 00:57
    Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады

    Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады Андрея Кондрашкина в ходе СВО

    Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады
    @ t.me/aleksandr_skif

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин («Дунай»), сообщил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    «Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели», – сообщил Ходаковский, выразив соболезнования близким Кондрашкина и его боевым товарищам.

    Ходаковский заявил: «Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождет нас – нам ещё нужно немного поработать», пишет «Коммерсант».

    Ходаковский рассказал, что их знакомство состоялось после освобождения Мариуполя, когда батальону «Восток» нужно было для выполнения новых задач работать вместе с бойцами 31-й бригады.

    Минобороны сообщало, что по итогам 2017 года Ульяновская десантно-штурмовая бригада была признана лучшей среди десантно-штурмовых соединений ВДВ России. В СМИ сообщали, что она принимала участие в боях за Гостомель в начале СВО. Как сообщается в открытых источниках, Кондрашкин также командовал 56-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригадой. В 2020 году он рассказывал, что принимал участие в трех вооруженных конфликтах.

    В апреле 2022 года сообщалось, что на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады будет воссоздана легендарная 104-я дивизия. Дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады.

    Личный состав подразделения принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял миротворческую миссию в Республике Абхазия, а также в составе миротворческих сил ООН в Югославии.

    Коментарии (32)
    18 сентября 2023, 06:20
    В Польше пожаловались на заполненные продуктами магазины в России

    Польский портал O2 пожаловался на «хорошо оборудованные и процветающие магазины» в России

    Tекст: Антон Антонов

    Польские СМИ выразили разочарование в связи с ситуацией в России, посмотрев видео, снятое россиянкой в российских магазинах.

    Польский портал O2.pl оценил ролики, снятые россиянкой Светланой в TikTok. Она рассказала об изменениях цен и ассортимента в магазинах. Как отмечает, O2.pl нельзя сказать, «является ли Светлана такой ярой патриоткой или власти платят ей», но магазины, судя по видео, «полны и цены вовсе не такие страшные, как может показаться», передает РИА «Новости».

    O2.pl заявил, что из-за санкций в России «трудные времена, но страна справляется с препятствиями». В роликах можно увидеть «хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи». «Нет никаких опасений, есть гордость за то, что она русская», – заявил автор статьи.

    Отмечается, что после ухода брендов в России перешли на местные аналоги продукции, которые O2.pl, однако, называет «подделкой». При этом сообщается, что у аналога McDonalds «русская Кола на вкус точно такая же, как и американская», не изменились и продукты. Кроме того, в магазинах достаточно «икры, которой так гордятся россияне», а также «до сих пор доступна» паста Nutella.

    O2.pl пишет, что специальная военная операция на Украине все еще идет и «ситуация в России, безусловно, еще изменится». Как заявил автор материала, Светлана «колоритна» и демонстрирует ситуацию в России с лучшей стороны, но это «не конец проблем».

    Напомним, польские СМИ также жаловались, что туристы из Польши возмущены тем, что огромное количество россиян приезжает на отдых в Таиланд, а на курорте им предоставлены все условия.

    Коментарии (37)
    18 сентября 2023, 13:48
    El Pais: В ВСУ изменилось отношение к российским бойцам

    El Pais: ВСУ стали уважительно говорить о бойцах России из-за безуспешного наступления

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные стали уважительно отзываться о подготовке российских бойцов на фоне своего безуспешного контрнаступления, пишет испанская El Pais.

    Издание отметило уважительный тон  украинского военного Владимира, который рассказал о подготовке ВС России. По его словам, российские войска лучше обучены, более опытны, у них «страшное оружие», передает РИА «Новости».

    El Pais пишет, что это говорит о переменах в восприятии украинских военных, которые еще несколько месяцев назад настаивали на том, что российские бойцы плохо подготовлены.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается.

    Коментарии (10)
    18 сентября 2023, 12:02
    Маляр уволили с поста замминистра обороны Украины после лжи об Андреевке

    Кабмин Украины уволил Маляр с поста замминистра обороны после лжи о взятии Андреевки

    Маляр уволили с поста замминистра обороны Украины после лжи об Андреевке
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Украины уволило заместителя министра обороны страны Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем ложь о взятии ВСУ Андреевки в ДНР, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

    Он также отметил, что кроме Маляр в числе уволенных – заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Ростислав Теодозиевич, Денис Шарапов и Андрей Шевченко. Также уволен госсекретарь Минобороны Константин Ващенко, передает РИА «Новости».

    На данный момент свою должность сохранил только первый заместитель министра Александр Павлюк, передает ТАСС.

    Ранее на Украине поднялась волна возмущения после ложного заявления замминистра обороны страны Анны Маляр о том, что украинские войска якобы взяли под контроль Андреевку в ДНР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки связано с внутриполитической борьбой.

    Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку. Новым главой ведомства стал Рустем Умеров.


    Коментарии (33)
    18 сентября 2023, 14:23
    ВС России поразили групповым ударом места хранения крылатых ракет Storm Shadow ВСУ
    ВС России поразили групповым ударом места хранения крылатых ракет Storm Shadow ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на понедельник ударили по месту хранения крылатых ракет Storm Shadow на украинской территории, сообщили в Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также удар наносился ударными беспилотниками по местам, где киевский режим хранил британские крылатые ракеты Storm Shadow, боеприпасы с обедненным ураном. Удар нанесли и по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

    Подчеркивается, что все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.

    Ранее ВС России с помощью 11 групповых ударов нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях.

    Коментарии (61)
    18 сентября 2023, 14:33
    Борис Гребенщиков объяснил отказ выступать на Украине
    Борис Гребенщиков объяснил отказ выступать на Украине
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рок-музыкант Борис Гребенщиков не выступает на Украине из-за позиции многих граждан этой страны по отношению к русским.

    «Половина украинцев думают: «О, хороший русский – это мертвый русский». Я получаю много подобных писем», – сказал музыкант в интервью изданию Financial Times.

    Гребенщиков живет с женой в Лондоне и выпустил новый альбом. Музыкант рассказал, что ушел из группы «Аквариум», которую сам основал, из-за того, что некоторые участники поддержали СВО, передает РБК.

    Сейчас Гребенщиков выступает под псевдонимом БГ+.

    В Россию музыкант возвращаться не собирается, поскольку «это может быть немного опасно».

    В реестр иноагентов Гребенщиков был внесен 30 июня. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что это значит для музыканта.

    Коментарии (36)
    18 сентября 2023, 03:27
    Байден собрался поднять вопрос об изменении архитектуры СБ ООН

    Байден в течение недели собрался поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру СБ ООН

    Байден собрался поднять вопрос об изменении архитектуры СБ ООН
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщил пресс-пул Белого дома. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что в течение недели Байден планирует поднять вопрос об изменении архитектуры СБ ООН.

    Кирби спросили, отвечает ли Совбез ООН по-прежнему своей цели. Кирби заявил, что американская сторона «предельно ясна в том, что пришло время оценить архитектуру Совета безопасности ООН». США считают, что Совбез должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим», включать «большее число членов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    В понедельник Байден будет участвовать в мероприятиях в рамках его кампании по переизбранию на пост главы государства. Во вторник он должен выступить на 78-й сессии ГА ООН, также у него состоятся несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Напомним, как сообщали СМИ, США хотят, чтобы Совбез состоял из 21 страны: пяти постоянных членов с правом вето, шести постоянных без права вето и еще 10 непостоянных членов. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что СБ ООН необходимо реформировать, его следует расширить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки.

    Коментарии (23)
    17 сентября 2023, 21:38
    Флаги России и Белоруссии на сайте саудовского стадиона заменили на флаг белорусской оппозиции и флаг экстремистов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На сайте стадиона клуба Аль Наср в Саудовской Аравии при продаже билетов российским и белорусским гражданам показывают бело-сине-белый и бело-красно-белый флаги соответственно, вместо настоящих флагов стран, обратил внимание Telegram-канал «Записки из Аравии».

    Автор публикации указал, что официальный сайт стадиона «придерживается альтернативной точки зрения» насчет флагов России и Белоруссии. Он прикрепил к посту в своем Telegram-канале скриншоты со страниц, где продаются билеты.

    На них в поле, где указывается страна болельщика, покупающего билет, при выборе России демонстрируется бело-сине-белый флаг запрещенной в России украинской экстремистской организации «Легион «Свобода России» (признана террористической на территории РФ).

    При выборе же Белоруссии в качестве страны болельщика пользователю демонстрируется бело-красно-белый флаг, которым пользуется белорусская оппозиция.

    Автор предположил, что делавший сайт «иммигрант-айтишник решил оставить такую «пасхалку».

    Напомним, в России запрещен бело-сине-белый флаг как символ запрещенной украинской экстремистской организации.

    Коментарии (5)
    18 сентября 2023, 07:57
    Истребитель F-35 потерпел крушение в США

    Associated Press сообщило о поисках истребителя F-35 в Южной Каролине

    Истребитель F-35 потерпел крушение в США
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Южной Каролине в США проводятся поиски истребителя F-35, из которого катапультировался пилот, сообщают американские военные представители.

    Инцидент произошел накануне около 14.00 по местному времени (21.00 мск) в районе города Норт-Чарлстон. Пилот доставлен в больницу в стабильном состоянии. Выясняется причина катапультирования. Самолет ищут в районе двух озер, после ухудшения погоды был задействован вертолет правоохранительных органов Южной Каролины, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    В конце августа истребитель F-18 упал в районе авиабазы морской пехоты США Мирамар в районе города Сан-Диего в Калифорнии.

    Коментарии (24)
    18 сентября 2023, 01:30
    Врач-эндокринолог назвала оптимальное время для засыпания

    Эндокринолог Павлова рассказала об оптимальном времени для засыпания

    Врач-эндокринолог назвала оптимальное время для засыпания
    @ Michaela Begsteiger/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спать нужно укладываться до 23.00, заявила эндокринолог Зухра Павлова, комментируя смещение светового дня в осенне-зимний период.

    Павлова рассказала газете ВЗГЛЯД, что «это время связано с циркадными ритмами нашего организма, с ритмами различных гормонов, биологически активных веществ, а соответственно, работой всей системы».

    Она признала, что «многие сейчас не могут себе этого позволить» из-за необходимости выполнять домашние обязанности после работы, но подчеркнула, что решение отложить сон «воспринимается нашим организмом как стрессовая ситуация». Павлова сообщила, что начинают работать «адаптационные механизмы и потребность в гормоне кортизоле постоянно растет».

    «Кортизол – не единственный гормон в нашем организме, но только он наделен таким количеством полномочий. Кстати, он является «председателем правления» иммунной системы» – сказала она.

    Павлова пояснила, что если регулярно нарушать рекомендуемый график сна, то человеку будут грозить «более частые простудные и не только заболевания».

    Напомним, Павлова рассказала, чем опасен стресс для организма, особенно в период вирусов, и почему нельзя спасаться от него сладким.

    Коментарии (8)
    18 сентября 2023, 10:59
    Тбилиси заявил о планировании на Украине госпереворота в Грузии
    Тбилиси заявил о планировании на Украине госпереворота в Грузии
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Бывший замминистра внутренних дел Грузии, ныне замначальника военной контрразведки Украины Георгий Лордкипанидзе является «одним из авторов» плана государственного переворота в Грузии в октябре–декабре этого года, заявила Служба госбезопасности Грузии (СГБ), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Также в СГБ назвали среди авторов заговора бывшего сотрудника личной охраны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина и командира воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили.

    По данным СГБ, «иностранное государство» будет «координировать и финансировать» беспорядки в Грузии.

    Как отмечает Служба госбезопасности, поводом для начала выступлений с «целью насильственной смены власти» должен стать возможный отказ Евросоюза присвоить Грузии статус кандидата.

    В беспорядках планируется задействовать большую часть «легионеров», а также грузинскую молодежь, которую сейчас тренируют вблизи границы Украины и Польши.

    По данным СГБ, планируется устроить в Грузии «майдан» по украинскому сценарию.

    Будут создаваться палаточные городки, блокироваться магистрали и административные здания.

    В частности, по «подтвержденным» сведениям СГБ Грузии, замысел заговорщиков состоит в том, чтобы устроить взрыв с жертвами в таком городке, который приведет к перестрелке между правоохранителями и участниками акций.

    СГБ сообщила о «факторе высокого риска» в этих планах.

    Коментарии (15)
    18 сентября 2023, 00:27
    Буданов призвал не рассчитывать на украинский «парад победы» в Москве

    Глава украинской военразведки Буданов призвал не рассчитывать на окончание конфликта парадом ВСУ в Москве

    Буданов призвал не рассчитывать на украинский «парад победы» в Москве
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Украины осознает, что конфликт с Россией не закончится украинским «парадом победы» в Москве, заявил начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Буданов заявил, что Россия всю свою историю сталкивалась с вооруженными конфликтами, в связи с этим он не ждет, что Россия когда-либо примет решение сдаться, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Напомним, прежде Буданов громко заявлял о том, что украинцы скоро смогут вернуть контроль над Крымом. Он также утверждал, что ожидаемый Киевом выход вооруженных сил Украины на границы 1991 года – завершение только первого этапа конфликта.

    Коментарии (31)
    18 сентября 2023, 06:59
    Зеленский отказался уступать территории ради мира
    Зеленский отказался уступать территории ради мира
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность для Украины ради мира отказаться от части территорий, которые она считает своими, президент страны Владимир Зеленский отверг такой вариант.

    «Нет. Это наша территория», – заявил Зеленский в ответ на соответствующий вопрос. Также он заявил, что и после того, как благоприятные погодные условия пройдут, вооруженные силы Украины намерены продолжить попытки контрнаступления. По его словам, ВСУ нужно «двигаться вперед». Он призвал «забыть о погоде и тому подобном», передает ТАСС со ссылкой на СBS.

    Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что для начала мирных переговоров по украинскому вопросу необходим вывод российских войск. Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли считает, что украинское контрнаступление не даст возможности киевскому режиму полностью вернуть утерянные территории.

    Коментарии (26)
    18 сентября 2023, 09:25
    Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Маск раскритиковал украинское контрнаступление
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление, заметив огромные потери Киева и отсутствие перспектив взять новые территории.

    Так, в соцсети X (Twitter, заблокирован в России) Маск отметил, что Киев потерял очень много людей, однако не имеет возможности приобрести новые территории, передает ТАСС.

    Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.

    Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Украине в активации сервиса спутниковой связи Starlink на пути к Крыму, подчеркнув, что является гражданином США, имеет только этот паспорт и будет «бороться за Америку».

    Сенат США объявил о начале расследования в связи с отказом Маска по запросу украинских властей активировать сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году.

    Коментарии (7)
    18 сентября 2023, 18:12
    Кадыров охарактеризовал потери ВСУ на Кременском направлении
    Кадыров охарактеризовал потери ВСУ на Кременском направлении
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона безвозвратно потеряла большое количество живой силы и техники на Кременском направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров в своем в Telegram-канале показал уничтожение позиций ВСУ в Серебряном лесничестве на Кременском направлении артиллерией и залпами РСЗО, наведенных с помощью дронов. В ролике запечатлено уничтожение украинских позиций в лесистой зоне с помощью артиллерии и сброшенных с беспилотников гранатометных выстрелов.

    «Количество безвозвратно потерянной живой силы и техники противника на Кременском направлении давно перевалило все мыслимые грани», – написал он.

    По словам главы Чечни, вся территория лесничества просматривается с воздуха, это дает возможность наносить точные удары для опытных операторов беспилотников.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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