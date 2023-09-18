Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?2 комментария
Путин заявил о завершении этапа восстановления экономики в России
Экономика России выдержала беспрецедентное внешнее давление и полностью восстановилась, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.
Как указал Путин, этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала «абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке – некоторых правящих элит в отдельных странах, которые Россия называет недружественными», передает ТАСС.
Глава государства уточнил, что «ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития».
Ранее Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в России на сегодняшний день устойчивая и сбалансированная.