Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?2 комментария
Путин назвал экономическую ситуацию в России устойчивой и сбалансированной
Экономическая ситуация в России на сегодняшний день устойчивая и сбалансированная, заявил президент страны Владимир Путин.
По словам главы государства, правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на предстоящую трехлетку – 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. «Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная», – сказал он на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, передает РИА «Новости».
Он отметил, что ситуация по ряду ключевых показателей в экономике значительно лучше оценок и прогнозов.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что формирование федерального бюджета происходило на фоне роста экономики.