Путин назвал экономическую ситуацию в России устойчивой и сбалансированной

Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады

Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады Андрея Кондрашкина в ходе СВО

Tекст: Антон Антонов

«Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели», – сообщил Ходаковский, выразив соболезнования близким Кондрашкина и его боевым товарищам.

Ходаковский заявил: «Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождет нас – нам ещё нужно немного поработать», пишет «Коммерсант».

Ходаковский рассказал, что их знакомство состоялось после освобождения Мариуполя, когда батальону «Восток» нужно было для выполнения новых задач работать вместе с бойцами 31-й бригады.

Минобороны сообщало, что по итогам 2017 года Ульяновская десантно-штурмовая бригада была признана лучшей среди десантно-штурмовых соединений ВДВ России. В СМИ сообщали, что она принимала участие в боях за Гостомель в начале СВО. Как сообщается в открытых источниках, Кондрашкин также командовал 56-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригадой. В 2020 году он рассказывал, что принимал участие в трех вооруженных конфликтах.

В апреле 2022 года сообщалось, что на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады будет воссоздана легендарная 104-я дивизия. Дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады.

Личный состав подразделения принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял миротворческую миссию в Республике Абхазия, а также в составе миротворческих сил ООН в Югославии.