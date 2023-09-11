Глава Минфина заявил о формировании бюджета на фоне роста экономики

Глава Минфина Силуанов заявил о формировании бюджета на фоне роста экономики

«Формирование федерального бюджета происходит на фоне активного восстановления экономической активности темпами более динамическими, чем прогнозировалось ранее», – приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.

Силуанов подчеркнул, что текущая динамика поступлений доходов и финансирования расходов свидетельствует об улучшении исполнения бюджета.

Поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остаются в устойчиво положительной области – в том числе к уровню прошлого года и 2021. «В целом объем поступлений ненефтегазовых доходов с начала года свидетельствует о значительном превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете», – подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, месячная динамика нефтегазовых доходов вышла на уровень, значимо превышающий их базовый размер (8 трлн рублей в год), что позволило перейти к накоплению дополнительных нефтегазовых доходов в ФНБ.

«Динамика исполнения расходов федерального бюджета сохраняется на нормальном уровне после ускоренного финансирования в начале года. Устойчивый тренд на улучшение бюджетной ситуации позволяет прогнозировать исполнение бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП», – отметил Силуанов.

На ближайшие годы сохраняется ответственный подход к финансам. Бюджет учитывает нормализацию бюджетной политики. Структурный дефицит будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на параметры бюджетного правила.

При этом обеспечивается безусловное финансирование как всех принятых обязательств, так и новых актуальных приоритетов: обеспечение безопасности страны и боеготовности вооруженных сил; интеграция новых регионов; социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан и технологическое развитие и расширение инфраструктуры.