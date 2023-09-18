На Донецком направлении за сутки отражены шесть атак ВСУ

Потери противника составили до 255 военнослужащих, три бронемашины.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артсистема М777, польская самоходная артиллерийская установка Krab, а также гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того, в районе Авдеевки ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской бригады рядом с Вербовым Запорожской области, отчитались в Минобороны.

Ликвидированы порядка 55 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, две гаубицы Д-30,американское орудие М119, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения ВСУ возле Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем наносилось комплексное поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады и 128-й бригады теробороны под Старомайорским и Урожайным ДНР, перечислили в Минобороны.

Потери противника составили более 180 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, а также гаубица Д-20.

У Пречистовки ДНР уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки поражена живая сила и техника 14-й, 30-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 103-й бригады теробороны около Синьковки, Берестового Харьковской области, Новоселовского и Артемовки Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы порядка 20 военнослужащих, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, две гаубицы «Мста-Б», сообщил Конашенков.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены более 80 военнослужащих, две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 123 районах, отчитались в Минобороны.

Поблизости от Торского, Серебрянки и Авдеевки ДНР поражены четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад теробороны.

Средствами ПВО перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS.

Уничтожены и подавлены 27 украинских беспилотников рядом со Спорным ДНР, Червонопоповкой ЛНР, Мирным, Пролетарским, Скелеватым Запорожской области и Коханами Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.