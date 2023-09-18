Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
На Донецком направлении за сутки отражены шесть атак ВСУ
На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены шесть атак противника около Клещеевки, Веселого, Майорского, Марьинки и Водяного Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника составили до 255 военнослужащих, три бронемашины.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артсистема М777, польская самоходная артиллерийская установка Krab, а также гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, в районе Авдеевки ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской бригады рядом с Вербовым Запорожской области, отчитались в Минобороны.
Ликвидированы порядка 55 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, две гаубицы Д-30,американское орудие М119, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения ВСУ возле Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем наносилось комплексное поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады и 128-й бригады теробороны под Старомайорским и Урожайным ДНР, перечислили в Минобороны.
Потери противника составили более 180 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, а также гаубица Д-20.
У Пречистовки ДНР уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.
На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки поражена живая сила и техника 14-й, 30-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 103-й бригады теробороны около Синьковки, Берестового Харьковской области, Новоселовского и Артемовки Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы порядка 20 военнослужащих, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, две гаубицы «Мста-Б», сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены более 80 военнослужащих, две гаубицы Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 123 районах, отчитались в Минобороны.
Поблизости от Торского, Серебрянки и Авдеевки ДНР поражены четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад теробороны.
Средствами ПВО перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS.
Уничтожены и подавлены 27 украинских беспилотников рядом со Спорным ДНР, Червонопоповкой ЛНР, Мирным, Пролетарским, Скелеватым Запорожской области и Коханами Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.