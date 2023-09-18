WSJ: Киев ищет финансы для продолжения боевых действий

Tекст: Александра Юдина

Как отметил руководитель отдела макроэкономических исследований брокерской компании ICU Виталий Ваврищук, если украинские власти не смогут покрыть бюджетный дефицит, то не смогут далее финансировать военные действия, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

При этом издание укзаывает, что для планового увеличения расходов на военные нужды на 50% Киев может решиться на продажу военных облигации, а также на реструктуризацию долгов за счет других стран.

Кроме того, в ближайшем времени ICU может приступить к продаже украинских облигаций дистанционно частным лицам за рубежом. Как оценивает Wall Street Journal, вероятно потенциальные инвестиции могут оказаться «каплей в море».

Также газета напоминает, что Киев может получить финансовую помощь от посредников. В частности, в Европе в данный момент обсуждается вопрос о переводе Украине доли дохода международного депозитария Euroclear от продажи замороженных активов России. Таким образом, прибыль от продажи санкционных активов составила 1,283 млрд евро.

Напомним, в ходе своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передаст Украине активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов. Замглавы российского ведомства Сергей Рябков назвал принятое решение воровством.

