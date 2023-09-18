Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.2 комментария
Осужденный сбежал из колонии под Иркутском в день освобождения
Осужденный за тяжкие преступления сбежал из колонии под Иркутском в день своего освобождения
Мужчина, осужденный за тяжкие преступления, сбежал из колонии в поселке Марково Иркутской области за восемь часов до официального освобождения.
Камолжон Калонов отбывал 20-летний срок наказания за тяжкие преступления в колонии строгого режима, он знал, что его должны освободить вечером, но решил покинуть колонию раньше. Причины побега неизвестны, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Калонов в первый раз получил пять лет за незаконное усыновление и организацию преступного сообщества, а второй раз был приговорен за разбой, хищение и вымогательство оружия и боеприпасов.
В общей сложности мужчина отсидел 20 лет, его должны были выпустить по УДО и отправить на принудительные работы.
Ранее в ГУ ФСИН сообщили, что осужденный за смертельное ДТП сбежал из колонии-поселения в Камышлове Свердловской области.
Позже силовики задержали сбежавшего из свердловской колонии осужденного.