Неизвестную картину Рафаэля обнаружили в частной коллекции

Неизвестную картину Рафаэля с изображением Марии Магдалины обнаружили в частной коллекции

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет информагентство Ansa, речь идет об изображении Марии Магдалины, которое было написано в 1504 году на тополиной доске размером 46 см на 34 см, передает РИА «Новости».

После тщательного изучения этого произведения группа ученых пришла к заключению, что оно принадлежит кисти великого живописца.

Отмечается, что в образе христианской святой, которая, согласно Евангелию, присутствовала при распятии Иисуса Христа, Рафаэль изобразил жену своего учителя Пьетро Перуджино – Кьяру Фанчелли.

В мае Financial Times сообщила, что два ранее неизвестных портрета кисти нидерландского художника Рембрандта Харменс ван Рейна обнаружили через 200 лет хранения в частной коллекции одной британской семьи.