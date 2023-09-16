Жертвами обстрела террористов в провинции Латакия стали трое сирийских военных

Минобороны: В результате обстрела террористов из ПТУР в провинции Латакия погибли трое сирийских военнослужащих

Tекст: Антон Никитин

Контр-адмирал сообщил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций правительственных сил со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в РФ) в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия, передает ТАСС.

По имеющимся у него данным, в районе населенного пункта Амкия провинции Латакия в результате обстрела из ПТУР, произведенного террористами из района Эль-Анкави, погибли трое сирийских военнослужащих. Кроме того, в результате нападения диверсионной группы боевиков на позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Сандран провинции Латакия погиб один сирийский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

Контр-адмирал добавил, что авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии. Он уточнил, что за минувшие сутки со стороны коалиции зафиксировано 15 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кулить уточнил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 15 нарушений тремя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей Typhoon, парой истребителей Rafale и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции. Контр-адмирал подчеркнул, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Напомним, в начале сентября в Кремле заявляли, что Россия продолжает оказывать Сирии помощь в наведении порядка и борьбе с террористами.