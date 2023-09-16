В результате обстрела Донецка два человека погибли и еще восемь получили ранения

Мэр Донецка Кулемзин: В результате обстрела Донецка в субботу два человека погибли и еще восемь получили ранения

Tекст: Антон Никитин

Градоначальник сообщил в своем Telegram-канале, что в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела пострадали многоквартирные и частные дома по проспекту Офицерскому, улицам Цимлянской и Сигнальной. Он также сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка по пр. Офицерскому и ул. Цимлянской получили ранения женщины 1958 и 1965 годов рождения, а также двое мужчин 1973 года рождения. Позже он добавил, что, по дополнительной информации, во время дневного обстрела в Куйбышевском районе по ул. Абросимова погиб мужчина 1994 г. р.

Кроме того, по имеющимся у Кулемзина данным, в Кировском районе в результате обстрела ВСУ погиб мужчина 1955 г. р., ранения получили мальчик 2010 г. р. и женщина 1972 г. р. Позже стало известно, что в результате обстрела Кировского района Донецка по ул. Бодайбинской получили ранения женщина 1957 г. р. и мужчина 1984 г. р.

Мэр Донецка сообщил, что в субботу с 09.00 до 21.00, по информации СЦКК ДНР, город и присоединенные территории 24 раза подверглись обстрелам со стороны ВСУ, в направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также поселка Старомихайловка ВСУ выпустили 65 снарядов калибром 155 мм, из них 35 кассетного типа.