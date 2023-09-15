Пилот назвал причину посадки самолета в поле под Новосибирском

Посадивший в поле самолет под Новосибирском пилот рассказал о причинах приземления в грунт

Tекст: Вера Басилая

В эфире «России 24» пилот объяснил, что в случае отказа двигателя через восемь минут закончится топливо, и сажать борт было бы сложнее, потому что остальные системы отключатся, передает РИА «Новости».

Белов также рассказал, что ситуация обсуждалась с диспетчером, был проведен брифинг со вторым пилотом о необходимости найти сверху площадку для безопасной посадки. Летчик подчеркнул, что в приоритете было сохранить жизнь и здоровье пассажиров.

По словам командира экипажа, за последние полтора года он несколько раз отрабатывал на тренажерах аварийные и внештатные ситуации именно с отказом гидросистемы.

Ранее на допросе Сергей Белов заявил, что у самолета Airbus, севшего в поле под Новосибирском, перед приземлением оставалось топлива на пять минут.

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