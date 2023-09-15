Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.2 комментария
Пилот назвал причину посадки самолета в поле под Новосибирском
Посадивший в поле самолет под Новосибирском пилот рассказал о причинах приземления в грунт
Было принято решение посадить самолет на грунт под Новосибирском, потому что из-за нехватки топлива у борта мог быть отказ двигателя, заявил пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов.
В эфире «России 24» пилот объяснил, что в случае отказа двигателя через восемь минут закончится топливо, и сажать борт было бы сложнее, потому что остальные системы отключатся, передает РИА «Новости».
Белов также рассказал, что ситуация обсуждалась с диспетчером, был проведен брифинг со вторым пилотом о необходимости найти сверху площадку для безопасной посадки. Летчик подчеркнул, что в приоритете было сохранить жизнь и здоровье пассажиров.
По словам командира экипажа, за последние полтора года он несколько раз отрабатывал на тренажерах аварийные и внештатные ситуации именно с отказом гидросистемы.
Ранее на допросе Сергей Белов заявил, что у самолета Airbus, севшего в поле под Новосибирском, перед приземлением оставалось топлива на пять минут.
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