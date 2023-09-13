Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.22 комментария
Пилот приземлившегося в поле самолета на допросе объяснил причину нехватки топлива
У самолета Airbus, севшего в поле под Новосибирском, перед приземлением оставалось топлива на пять минут, сказал командир экипажа Сергей Белов на допросе.
Перед посадкой у самолета оставалось топлива на несколько минут, при этом воздушное судно проходило осмотр техников в Домодедово, а в сочинском аэропорту командир сам принимал самолет и ничего не заметил, заявил Белов в ходе допроса следователям, передает «Лента.ру».
При этом полет шел в штатном режиме, но возле Омска отказала гидравлика. Также в ходе рейса наблюдались и другие трудности – порывистый ветер и короткая полоса для аварийного приземления. Исходя из этого Белов решил лететь в Новосибирск.
После смены курса шасси были убраны, но створки не сдвинулись, поскольку в гидравлике не было достаточного давления. По расчетам экипажа, топлива хватало до Новосибирска, но его количество начало резко уменьшаться, и командир подал сигнал бедствия, попросив подготовиться к аварийной посадке.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у этого случая посадки самолета на поле общего с инцидентом в Московской области несколько лет назад, когда пилот посадил самолет на кукурузной плантации.