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Шойгу посетил завод «Звезда» в Приморье
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Приморском крае
Глава Минобороны Сергей Шойгу проводит рабочую поездку в Приморском крае, он проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Большом Камне, сообщает ведомство.
Шойгу ознакомился с ходом строительства плавучего докового комплекса, а также проверил процесс ремонта и модернизации АПЛ, заслушал доклад руководства «Звезды». Шойгу подчеркнул важность соблюдения графика оборонзаказа, а также потребовал максимально использовать производственные мощности для ремонта и модернизации АПЛ, сообщило Минобороны в соцсети «ВКонтакте».
В конце августа Шойгу в ходе посещения предприятия концерна «Алмаз-Антей» под Тулой проверил ход выполнения гособоронзаказа. Он поручил организовать круглосуточную работу предприятия.