Взрывы прогремели на Украине

Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС

Министр сельского хозяйства Польши Телус пригрозил Киеву блокировкой вступления Украины в ЕС

Tекст: Антон Антонов

«Польша блокирует вступление Украины в ЕС? Мы можем это сделать», – сказал министр. Телус подчеркнул, что украинское зерно должно быть направлено «в страны, где его мало». Вместо этого, по словам министра, «оно идет в Европу, а Европа хочет, чтобы оно шло только в Польшу».

Телус отметил, что во время вступления Польши в ЕС были поставлены очень жесткие условия, которые также должна будет выполнить Украина, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Do Rzeczy.

По словам министра, если Украина подаст иск на Польшу в арбитраж ВТО, то ей одновременно придется подать и на Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию, а также весь ЕС. Он выразил уверенность, что в нынешних условиях «польское сельское хозяйство никогда не победит украинское», ведь на Украине «сотни тысяч ферм» и совсем другой принцип ведения сельского хозяйства, пишет «Российская газета» со ссылкой на Radio Plus.

Польша уверена, что ее готовность продлить запрет на ввоз зерновых с Украины отвечает решениям Брюсселя, просто опережает евробюрократию. «Иногда приходится действовать на национальном уровне, но боремся за то, чтобы решения принимались на уровне Евросоюза», – заявил польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк.

Напомним, власти Польши заявили о готовности продлить эмбарго самостоятельно, если это решение не примет Европейская комиссия. Польша считает, что агропромышленный комплекс Украины угрожает всему сельскому хозяйству Европы.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обратится в международный арбитраж, если запрет на ввоз украинского зерна в страны ЕС будет продлен после 15 сентября.