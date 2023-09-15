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    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем Дзержинский пришел в Ясенево

    В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.

    63 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Важно не только бить врага на поле боя, но и это показывать

    Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.

    13 комментариев
    15 сентября 2023, 07:35

    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли на Западной Украине

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В этих регионах, а также еще в четырех областях Западной Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Напомним, накануне взрывы прогремели в Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге, а также в Сумской области. Сообщалось, что взрывы звучали в Херсоне и городе Запорожье, которые удерживаются вооруженными силами Украины.

    14 сентября 2023, 19:50
    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области

    Рогов: Группа бойцов ВСУ сдалась в плен без боя

    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа украинских солдат решила сдаться без сопротивления российским военным у Времевского выступа в Запорожской области, заявил руководитель общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Группа бойцов ВСУ без сопротивления сдалась в плен у поселка Новомайорское на Времевском выступе, сообщил Рогов РИА «Новости». По его словам, в плен их захватили бойцы из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС России.

    Ранее боевой медик из механизированной бригады ВСУ, попавший в плен, рассказывал, что получил должность без медицинского образования и без подготовки.

    Коментарии (13)
    14 сентября 2023, 14:53
    Лавров заявил о готовности Москвы рассмотреть предложения по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва готова рассмотреть все предложения по решению украинского конфликта, но с учетом законных интересов России, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Мьянмы Тан Свеем.

    Министр заявил о готовности Москвы изучить все предложения, учитывающие «реалии на земле и базовые законные интересы РФ», передает ТАСС.

    Он сообщил о ряде стран глобального Юга, которые направили России инициативы по урегулированию конфликта на Украине, руководствуясь искренними побуждениями.

    Также Лавров добавил, что Москва высоко оценивает «взвешенную, сбалансированную, объективную позицию мьянманских друзей» по этому вопросу.

    Коментарии (25)
    14 сентября 2023, 17:59
    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам

    Наемник из Польши пожаловался на отказ Украины выплачивать компенсации погибшим иностранцам

    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам
    @ REUTERS/Yannis Behrakis

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины не выплачивают обещанные компенсации за погибших наемников из Польши, рассказал поляк, сражавшийся на стороне Киева.

    В интервью он сообщил, что ни одна из семей поляков, погибших на Украине, не получила компенсацию, которая должна была составлять 15 млн гривен (около 400 тыс. долларов – прим. ВЗГЛЯД), сообщает Telegram-канал «Военкоры «Русской весны», передает «Российская газета».

    По его словам, у него в группе погибли 10 человек. Сам наемник рассказал, что обратился к властям Украины с просьбой сдержать обещания и выплатить обещанные деньги.

    Ранее бойцы добровольческой бригады «Волки» в районе Соледара взяли в плен наемников из Польши и солдат ВСУ.

    Коментарии (23)
    15 сентября 2023, 00:48
    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии

    Шольц сравнил немецкую поддержку Украины с решением Германии принять участие в бомбардировках Югославии

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский кризис и вмешательство НАТО в события на Балканах стали «сменой эпохи» для Германии, ее поддержка Украины сравнима по значению с участием в бомбардировках Югославии, заявил канцлер Олаф Шольц.

    Шольц сказал, что события на Балканах оказались «рубежом времен» для Германии, когда страна впервые после Второй мировой войны решила применить свои вооруженные силы и «вмешаться в такую ситуацию с помощью собственного оружия», передает РИА «Новости» со ссылкой на WDR.

    Он отметил, что и для его политической карьеры война в Югославии имеет особый смысл – в 1998 году Шольца избрали депутатом в бундестаг. По словам канцлера, «практически первым решением, которое затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие» в событиях в Югославии.

    Шольц назвал действия НАТО «миротворческой миссией, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства». Он также заявил, что стремление включить в ЕС образовавшиеся после распада Югославии страны – это «умиротворение» региона.

    Напомним, наиболее негативную роль в принятии решения о бомбардировках Белграда и политике по расчленению Югославии сыграла Германия, использовав югославский кризис как повод заявить о себе как о серьезной международной силе после слияния ГДР и ФРГ. США, хотя и были ведущей силой НАТО на Балканах, подключились позднее и во многом с подачи европейцев, изначально в Вашингтоне даже был против развала Югославии, опасаясь, что процесс станет неконтролируемым.

    Коментарии (18)
    14 сентября 2023, 22:49
    Украина объявила эвакуацию семей с детьми из Херсонской области
    Украина объявила эвакуацию семей с детьми из Херсонской области
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти решили эвакуировать гражданское население подконтрольной им части Херсонской области, сообщают СМИ.

    Обязательная эвакуация объявлена для семей с детьми, такое решение принял на подконтрольной Киеву части Херсонской области местный совет обороны, сообщает издание «Страна».

    По данным издания, решение об эвакуации касается Веселого, Берислава, Новоберислава, Змиевки, Красного Маяка, Тягинки, Львового, Ольговки, Бургунки, Николаевки, Отрадокаменки, Милового, Качкаровки, Дудчан, Новокаир, Золотой Балки, Михайловки, Гавриловки, Осокоровки, Никольского, Понятовки, Токаревки, Белозерки, Берегового, Великанского, Днепровского, Антоновки, Садового, Камышан, Приозерного, Зимовника.

    Напомним, еще зимой украинские войска проводили принудительную эвакуацию жителей из Херсона. После разрушения в результате украинских ударов Каховской ГЭС Киев велел устроить эвакуацию жителей районов правобережной части Херсонской области.

    Летом власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения в связи с продвижением российских сил в регионе.

    Коментарии (10)
    14 сентября 2023, 22:23
    Украина обиделась на Берлинскую оперу из-за Нетребко

    МИД Украины выразил недовольство из-за возвращения Нетребко на сцену Берлинской оперы

    Украина обиделась на Берлинскую оперу из-за Нетребко
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское посольство в Берлине пыталось помешать возвращению российской певицы Анны Нетребко на сцену Берлинской оперы, но не добилось успеха, сообщил МИД Украины.

    МИД заявил, что украинская сторона «вела работу» по данному вопросу после появления первых сообщений о возвращении Нетребко, но «аргументы не нашли должного отклика». Также против Нетребко действовало немецкое представительство Украинского института, который под эгидой кабмина Украины должен заниматься распространением украинской культуры в других странах. При этом Киев считает, что «голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», передает ТАСС.

    Напомним, на Западе разрывают контракты с российскими деятелями культуры, в том числе с Нетребко. Против Нетребко введены украинские санкции. В Берлинской опере заявили, что певица в последнее время не вела творческой деятельности в России и не планирует в ближайшее время там выступать.

    Коментарии (4)
    14 сентября 2023, 18:34
    Морской дрон ВСУ уничтожили при попытке атаковать российский корабль
    Морской дрон ВСУ уничтожили при попытке атаковать российский корабль

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные попытались атаковать ракетный корабль Черноморского флота (ЧФ) «Самум» безэкипажным катером, атаку отразили, сообщили в Минобороны России.

    Атака проводилась около 16.30 мск в акватории Черного моря, ВСУ попытались напасть на корабль на воздушной подушке «Самум», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Там добавили, что в ходе отражения атаки безэкипажный катер был уничтожен огнем из штатного вооружения.

    Ранее в ведомстве сообщали о попытке ВСУ атаковать пятью безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов», попытка была отражена, катера уничтожены.

    Коментарии (27)
    14 сентября 2023, 13:26
    Оргкомитет «Мисс Украина-2023» исключил трех «пророссийских» участниц
    Оргкомитет «Мисс Украина-2023» исключил трех «пророссийских» участниц
    @ @magera_ksenia_

    Tекст: Вера Басилая

    Организаторы конкурса красоты «Мисс Украина-2023» исключили из списка претенденток трех участниц за связи с Россией, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что решение было принято после того, как некоторые конкурсантки пригрозили снять свои кандидатуры из-за нежелания соревноваться, с претендентками, занимающими пророссийскую позицию, передает РИА «Новости».

    Организаторы конкурса «Мисс Украина-2023» пообещал, что «этическая группа проверки» дополнительно изучит биографию участниц на основе полученных новых фактов.

    Украинский комик Андрей Лузан призвал бойкотировать мероприятие из-за Оксаны Магеры, Ирины Пилеевой и Екатерины Чувашовой. СМИ сообщали, что Магера якобы участвовала в московском конкурсе «Будущее России», Пиляева «каталась» на яхте российского ресторатора Александра Орлова в Великобритании. Отца Чувашовой якобы задержало СБУ за связь с Россией.

    Ранее украинская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», который проходил в Орландо, Виктория Апанасенко сообщила, что организаторы во время финала не пригласили ее на сцену с другими конкурсантками.

    Напомним, Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом. Блогеры высмеяли ее костюм. Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.

    Коментарии (8)
    14 сентября 2023, 23:10
    Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС

    Министр сельского хозяйства Польши Телус пригрозил Киеву блокировкой вступления Украины в ЕС

    Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС
    @ Martin Wagner/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если не будет решена проблема с украинским зерном, польские власти могут заблокировать вступление Украины в Евросоюз, заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

    «Польша блокирует вступление Украины в ЕС? Мы можем это сделать», – сказал министр. Телус подчеркнул, что украинское зерно должно быть направлено «в страны, где его мало». Вместо этого, по словам министра, «оно идет в Европу, а Европа хочет, чтобы оно шло только в Польшу».

    Телус отметил, что во время вступления Польши в ЕС были поставлены очень жесткие условия, которые также должна будет выполнить Украина, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Do Rzeczy.

    По словам министра, если Украина подаст иск на Польшу в арбитраж ВТО, то ей одновременно придется подать и на Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию, а также весь ЕС. Он выразил уверенность, что в нынешних условиях «польское сельское хозяйство никогда не победит украинское», ведь на Украине «сотни тысяч ферм» и совсем другой принцип ведения сельского хозяйства, пишет «Российская газета» со ссылкой на Radio Plus.

    Польша уверена, что ее готовность продлить запрет на ввоз зерновых с Украины отвечает решениям Брюсселя, просто опережает евробюрократию. «Иногда приходится действовать на национальном уровне, но боремся за то, чтобы решения принимались на уровне Евросоюза», – заявил польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк.

    Напомним, власти Польши заявили о готовности продлить эмбарго самостоятельно, если это решение не примет Европейская комиссия. Польша считает, что агропромышленный комплекс Украины угрожает всему сельскому хозяйству Европы.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обратится в международный арбитраж, если запрет на ввоз украинского зерна в страны ЕС будет продлен после 15 сентября.

    Коментарии (3)
    14 сентября 2023, 14:47
    Польский министр заявил об угрозе АПК Украины всему сельскому хозяйству Европы
    Польский министр заявил об угрозе АПК Украины всему сельскому хозяйству Европы
    @ IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Агропромышленный комплекс Украины угрожает всему сельскому хозяйству Европы, заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.

    По его словам, угроза АПК Украины касается не только приграничных стран,  передает ТАСС.

    Телус добавил, что выступает за прием Украины в Евросоюз, но страна должна выполнить условия.

    Министр сельского хозяйства Польши заявил, что в Европе есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы сильнее дестабилизировать рынок. На это может указывать нежелание ЕК продлевать эмбарго на ввоз зерна с Украины.

    Ранее власти Польши заявили о готовности продлить эмбарго самостоятельно, если это решение не примет Европейская комиссия.

    Коментарии (3)
    15 сентября 2023, 04:27
    Минобороны Украины рассердило политиков и военных ложью об Андреевке

    Заявление замминистра обороны Украины Маляр о контроле ВСУ над Андреевкой спровоцировало скандал

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине поднялась волна возмущения после ложного заявления замминистра обороны страны Анны Маляр о том, что украинские войска якобы взяли под контроль Андреевку в ДНР.

    Возмущение выразили как военные, так и политики. Одна из украинских бригад опровергла слова Маляр и сообщила, что у Клещеевки и Андреевки идут «серьезные и тяжелые бои». Военные подчеркнули, что ложные заявления «вредны, несут угрозу для жизни личного состава», передает ТАСС.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал не читать заявления Маляр и обвинил минобороны Украины в невыполнении основных задач, в частности, касающихся обеспечения военных. Вместо этого, по его словам, представители ведомства решили «в Киеве сесть и рассказывать, что вот то освободили, там атаковали и туда планируем наступать». «Какой-то цирк», – заявил он

    Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что ей стыдно за заявление Маляр. По ее словам, в министерстве пора осуществить «кадровые решения». Геращенко обвинила Маляр в готовности делать непроверенные заявления ради «хайпа и позитивных новостей».

    Маляр поначалу отредактировала сообщение в соцсетях об «успехе» украинских войск, добавив в текст слова, что ситуация в Андреевке «очень сложная и изменчивая». Позднее ей пришлось сделать новое заявление. Она заявила, что случился «коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий».

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг заявления Киева о якобы взятии села Андреевка под Артемовском. Пушилин отметил, что сейчас, по сути, повторяется недавняя ситуация с Опытным на Авдеевском направлении, когда в фейк о захвате ВФУ поверили сами украинские военнослужащие. В результате силы ВСУ направились закреплять позиции, но оказались под огнем российского Первого армейского корпуса.

    Коментарии (2)
    15 сентября 2023, 02:31
    В Британии заявили о попытке российского истребителя сбить самолет НАТО

    Би-би-си заявила о попытке пилота российского истребителя Су-27 сбить британский самолет RAF RC-135 вблизи Украины

    В Британии заявили о попытке российского истребителя сбить самолет НАТО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Британские СМИ утверждают, что пилот российского истребителя Су-27 якобы целенаправленно выпустил две ракеты по британскому самолету наблюдения RAF RC-135 Rivet Joint в сентябре 2022 года.

    По версии, опубликованной Business Insider со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России), российская сторона заявляла, что инцидент был вызван «технической неисправностью», но западные источники в оборонных ведомствах утверждают, что пилот якобы промахнулся. По версии источников, пилот полагал, что получил разрешение на выстрел. Источники ссылаются на «перехваченные сообщения».

    Как утверждается, диспетчер заявил летчикам, что у них «есть цель», один из пилотов принял это за команду на открытие огня. По версии источников, из радиопереговоров якобы следует, что второй пилот возмутился действиями первого, но тот выпустил еще одну ракету. Сообщается, что первая ракета не попала в цель, а другая либо вышла из строя, либо была деактивирована.

    В октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 якобы выпустил ракету около британского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint, выполнявшего над Черным морем патрулирование.

    В апреле Washington Post заявила, что российский истребитель якобы почти сбил британский самолет. По версии издания, инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось.

    Коментарии (7)
    14 сентября 2023, 15:36
    ВС России отразили восемь атак на Донецком направлении
    ВС России отразили восемь атак на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка войск «Южная» на Донецком направлении отразила восемь атак украинских военных в последние сутки, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ предприняли восемь атак на этом направлении силами штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад у поселков Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 350 человек, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три американские артиллерийские системы М777, американскую гаубицу M109, и одно орудие Д-30.

    У Дылеевки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов украинской 28-й механизированной бригады.

    На Запорожском направлении отражены три атаки штурмовиков 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ у поселка Вербовое (Запорожская область). Там уничтожено до 95 украинских бойцов, танк, две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены: артиллерийская система М777, британская гаубица FH-70, американская гаубицаМ119, орудия «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

    Группировка «Восток» отразила на Южно-Донецком направлении атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны у поселка Приютное (Запорожская область). Там ВСУ потеряли до 140 человек, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила атаку штурмовиков 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР. Поражена живая сила и техника ВСУ у Северска, Григоровки и Серебрянки (ДНР). Украинская сторона потеряла до до 55 человек, три боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила атаку штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ у Синьковки (Харьковская область). Украинские военные потеряли до 130 человек и две боевые машины пехоты. При контрбатарайной борьбе поражены артиллерийская система М777, САУ М109 Paladin и американская станция РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. У Берестового и Тихого (Харьковская область) уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла до 70 бойцов, боевую бронированную машину и гаубицу Д-30.

    Коментарии (2)
    14 сентября 2023, 15:52
    ВКС России уничтожили в ДНР украинский Ми-8

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские истребители в Донецкой народной республике сбили украинский боевой вертолет Ми-8 в последние сутки, сообщило Министерство обороны России.

    Вертолет сбит у поселка Красный Лиман, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS, подавлены средствами РЭБ и уничтожены 53 украинских беспилотника у поселков Верхнекаменка, Тополевка (ЛНР), Пески, Василевка, Красная Гора (ДНР), Новофедоровка, Васильевка (Запорожская область), Алешек и города Новая Каховка (Херсонская область).

    Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 143-х районах. У Новопавловка (ДНР) уничтожена станция РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

    У Серебрянки и Красного Лимана (ДНР) поражены пункты управления 100-й бригады теробороны и 15-го полка нацгвардии Украины. Возле Трудового (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    С начала СВО уничтожено: 467 самолетов, 249 вертолетов, 6759 беспилотников, 437 ЗРК, 11826 танков и других боевых бронированных машин, 1150 машин РСЗО, 6374 орудия полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (4)
    15 сентября 2023, 06:28
    Telegraph рассказала об убийствах иностранными наемниками друг друга на Украине

    Telegraph сообщила об участившихся случаях конфликтов между иностранными наемниками на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, видимо, стали чаще конфликтовать и убивать друг друга, сообщают британские СМИ.

    Так, британский наемник Дэниел Берк, который в августе пропал в Запорожье, может быть убит сослуживцами. Правоохранители на Украине не исключают, что его исчезновение связано с денежным спором – конфликт у Берка возник с другими членами так называемого Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

    Жертвой своих коллег-наемников мог стать и Джордан Чедвик, тело которого обнаружили в водоеме со связанными за спиной руками, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Telegraph пишет, что в случае с Чедвиком ходили сообщения о том, что он был убит либо во время мелкой ссоры либо во время воинской церемонии «посвящения», которая пошла не так, как надо, передает РИА «Новости».

    Издание указывает, что среди иностранных наемников, которые приехали на Украину, часто встречаются люди с уголовным прошлым, психическими расстройствами и наркотической или алкогольной зависимостью.

    В сентябре британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. Погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

    Коментарии (3)
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    Министр обороны назвал Калининград старым немецким наименованием Кенигсберг. До этого в Польше в качестве официального названия города утвердили топоним «Крулевец». Откуда у европейских политиков появилось желание переименовать Калининград и как России на это реагировать? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

    • Как Маск «предал» США ради Крыма

      Правительство США подало на Илона Маска в суд. Ранее его обвинили в государственной измене из-за того, что он якобы отключил связь Starlink, когда ВСУ пытались атаковать Черноморский флот России в Крыму. Теперь самый богатый человек планеты спешно меняет показания.

    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

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