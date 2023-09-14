Опрос конкурса «Это у нас семейное» выявил главные ценности россиян

Конкурс является новым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей», он проводится вместе с социологическим агентством «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»), сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Респонденты указали, что в семьях больше всего ценят взаимопонимание, уважение, заботу, счастье, верность, благополучие и любовь, а к приоритетным достижениям относят крепкие родственные отношения, успехи в карьере, обучении, творчестве, спорте и заслуги в защите Отечества.

В 2023 году на первые позиции в рейтинге жизненных ценностей россияне поставили здоровье (94%), безопасность (93%), семью (89%), стабильность (88%), свободу и материальное положение (по 86%). При этом особенную важность семьи отмечают женщины старше 35 лет (94%) и мужчины старше 55 лет (92%), а также жители сел (93%) и люди, имеющие или желающие иметь детей (93%).

Респондентами стали почти 4 тыс. человек от 18 до 65 лет и старше.

«Мы очень тщательно готовились к запуску первого семейного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – конкурса «Это у нас семейное». Главной задачей было сделать его интересным для представителей разных поколений, объединить родных общими делами и увлечениями, помочь им стать дружнее и счастливее. Для этого мы провели социологическое исследование, оно помогло нам увидеть среднестатистические портреты родителей, детей и старших родственников, понять принципы их отношений и выявить потребности современных семей. Регистрация участников проекта «Это у нас семейное» продолжается до 4 ноября», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

К наиболее важным семейным ценностям россияне относят поддержание здоровья родных (94%), взаимопонимание, уважение и заботу друг о друге (93%), счастье и гармонию (91%), верность (90%), благополучие и достаток (89%), а также любовь (87%).

Семейными достижениями большинство респондентов считают крепкие родственные отношения (36%), карьерный рост (30%), успехи в обучении (29%), творчестве (22%) и спорте (18%), заслуги в защите Отечества (12%) и научные достижения (9%).

Самая любимая семейная традиция в России – отмечать праздники в кругу родных, ее придерживаются 75% опрошенных. При этом наиболее любимы семейные встречи Нового года (89%), дни рождения (86%), празднования Международного женского дня (66%), Дня Победы (65%), Пасхи (65%) и Дня защитника Отечества (54%).

На второе место в рейтинге семейных традиций россияне поставили выезды на природу (49%), далее следуют совместные походы в гости (48%), семейные обеды и ужины (47%), отмечание дней памяти (47%), посещение культурно-досуговых учреждений (30%). Также в традициях семей значатся путешествия, проведение семейных советов, занятия спортом, благотворительностью, волонтерством, а также составление семейных альбомов и передача из поколения в поколение семейных реликвий.