Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.12 комментариев
Москва пообещала ответ Кишиневу на высылку руководителя «Sputnik Молдова»
Москва пообещала ответ Кишиневу на высылку руководителя «Sputnik Молдова» Денисова
Российская сторона прибегнет к ответным мерам после высылки молдавской стороной руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Молдавское руководство взяло курс на подавление инакомыслия и искоренение неугодных информационных источников, указала Захарова. Ее комментарий приводится на сайте МИД.
Высылка Денисова, в ходе которой ему даже не дали собрать личные вещи, – это «безобразный шаг», он имеет под собой «антироссийскую суть». Целью этого действия была зачистка информационного пространства от неугодных СМИ и «запугивание несогласных».
Россия обязательно примет ответные меры, подчеркнула дипломат.
Между тем временный поверенный в делах Молдавии в России покинул здание российского дипломатического ведомства, он пробыл там более 20 минут, передает ТАСС.
Его вызывали в МИД из-за ситуации вокруг Денисова.
Напомним, руководитель «Sputnik Молдова» Виталий Денисов заявлял, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну.