Захарова: Временный поверенный Молдавии в Москве вызван в МИД России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, временный поверенный Молдавии в Москве вызван в МИД в связи с депортацией руководителя «Sputnik Молдова». По ее словам, высылка главы «Sputnik Молдова» является частью зачистки инфополя республики, передает ТАСС.

Она добавила, что это – лишь очередное звено в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию «демократия»: они «просто, видимо, не понимают, что это такое», заметила она. «Да, писать они это уже научились и говорить тоже, только на практике этим оперировать не умеют, не умеют реализовывать и воплощать в жизнь», – пометовала дипломат. По ее словам, в Молдавии таким образом «зачищают информационное пространство».

Действия Кишинева являются, как указала Захарова, нарушением международных обязательств, под которыми подписалась или с которыми ассоциировалась Молдавия. Официальный представитель МИД также напомнила про закрытие российских каналов, задержание или недопуск политологов, обозревателей, экспертов на территорию Молдавии.

«Это называется разрушение, изничтожение суверенитета Молдавии. А для этого нужно разрушить все государственные институты, привести их в негодность для дисфункции основополагающих ветвей власти и нанести удар по средствам массовой информации, которые могли бы дать непредвзятую оценку и сформировать картину происходящего. Сформировать не за счет искусственных методов, а просто транслируя то, что происходит. Для чего нужна режиму Санду утрата государственности Молдавии – понятно, если она гражданка Румынии, а историю региона мы знаем все хорошо», – сказала Захарова.

Ранее руководитель «Sputnik Молдова» Виталий Денисов сообщил, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну.