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    Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинских мужчин ждет судьба парагвайских

    Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Папа Франциск многое понял про СВО раньше других

    Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.

    7 комментариев
    12 сентября 2023, 19:02

    Бербок призвала раскрыть «оборонительный зонт» над инфраструктурой Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскую инфраструктуру к зиме необходимо защитить «оборонительным зонтом» из систем противовоздушной обороны, сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Инфраструктура Украины по электро-, водо- и теплоснабжению нуждается в защите перед наступлением холодов, сказала министр в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РИА «Новости».

    Она обратилась к партнерам Берлина с просьбой «растянуть зимний оборонительный зонтик» ПВО над критически важной украинской инфраструктурой. Бербок указала, что киевский режим до зимы получит от Германии дополнительные системы ПВО IRIS-T.

    При этом глава ведомства не ответила на вопрос о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил Бербок в неловкое положение. На совместной пресс-конференции в Киеве он заявил, что Берлин все равно поставит Киеву ракеты Taurus, хотя сама немецкий министр не ответила на этот вопрос определенно.

    12 сентября 2023, 15:44
    Румыния назвала переходом красных линий действия Украины на Дунае
    Румыния назвала переходом красных линий действия Украины на Дунае
    @ IMAGO/Eibner/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Румыния будет считать «переходом красных линий» попытку Украины найти альтернативные пути выхода в Черное море и углубление Дунайского канала, заявил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну.

    Он добавил, что Украина может пользоваться румынским каналом Сулина и альтернатив этому быть не может, передает RT. В то же время Украина стремится найти альтернативные пути для выхода в море и собралась углубить дунайский канал Быстрое для возможности выхода судов в море, передает Sputnik.

    В настоящее время суда загружаются в украинском порту Измаил, вверх по течению через Румынию по Сулинскому каналу попадают в Черное море. Бухарест направил в ЕК письмо с требованием не допустить включения канала Быстрое на территории Украины в официальную транспортную сеть Евросоюза TEN-T.

    Дунай перед выходом в Черное море делится на Килийский рукав (Украина) и Сулинский рукав (Румыния), по которому идет большая часть грузов.

    Ранее в феврале румынский депутат Ана-Мария Гаврилэ напомнила, что углубление украинского канала было запрещено международными нормами более 20 лет назад.

    Напомним, посла Украины в Румынии вызывали в МИД страны, чтобы запросить разрешение Киева на проверку румынскими представителями гидротехнических работ в зоне канала Быстрое.

    Коментарии (13)
    12 сентября 2023, 13:31
    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия во время контрнаступления Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет Украина, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент отметил, что если Киев готов к диалогу, то он должен отменить указ о запрете на переговоры с Россией.

    «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть (киевские власти) отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот (госсекретарь США Энтони) Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо, указ этот пусть отменят для начала, это первый шаг», – сказал он.

    «Если это искреннее желание – добиться чего-то в ходе переговорного процесса, то пусть делают это, чего же Блинкен-то, пускай украинцы сами скажут, указ отменяют <…> и заявят – они публично сказали, что они не будут вести переговоры, пусть опять скажут публично, что они хотят (их вести). Не вижу я тут ничего такого, что нанесло бы им какой-то имиджевый урон», – подчеркнул Путин.

    При этом Украина несет в ходе наступления большие потери. По словам президента России, власти Украины «хотят, как их толкают их западные кураторы, по максимуму отгрызть» кусок территории.

     «А потом, когда все ресурсы – и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам – будут близки к нулевым значениям, – добиться остановки боевых действий, сказать: «Ну, вот, мы давно говорим, что мы хотим переговоров» – и начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил», – сказал Путин. Он отметил, что это могло быть одним из вариантов тактики Украины.

    Ранее Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек.

    Коментарии (32)
    12 сентября 2023, 12:15
    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

    Президент России Путин: Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления

    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет, поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Сейчас не будем говорить – провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава – 71,5 тыс. человек», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По его словам, Киев потерял уже 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса, а поставки новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребители F-16, не помогут изменить ситуацию на фронте.

    «Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает. Беспокоит другое – ограничений нет», – отметил российский лидер, напомнив, что недавно США считали военным преступлением использование кассетных боеприпасов.

    «Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине», – отметил Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в начале сентября заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

    Коментарии (17)
    12 сентября 2023, 14:31
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО Т-122 Sakarya
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО Т-122 Sakarya
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкая реактивная система залпового огня Т-122 Sakarya впервые уничтожена в ходе боевых действий в спецоперации на Украине, заявило Министерство обороны России.

    Турецкая машина РСЗО Т-122 Sakarya уничтожена на купянском направлении в последние сутки Западной группировкой войск, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также там поражена живая сила и техника 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ у поселков Новоегоровка, Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область).

    Украинская сторона потеряла за сутки на этом направлении до 25 бойцов, две американские артиллерийские системы М777, французскую гаубицу TRF1, гаубицу и Д-20, САУ «Гвоздика».

    У поселка Новенькое Сумской области уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения 106-й бригады теробороны. У поселка Гремячка (Черниговская область) уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады теробороны.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли за сутки до 80 человек и пять автомобилей. Также поражена артиллерийская система M777 и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два склада с боеприпасами 44-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады теробороны.

    ПВО за сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган». Уничтожен 41 украинский беспилотник у поселков Кодема, Липовое, Кленовое (ДНР), Николаевка (Херсонская область) и Очеретоватое (Запорожская область).

    С начала СВО уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6669 беспилотников, 437 ЗРК, 11 793 танка и других бронемашин, 1150 машин РСЗО, 6346 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (10)
    12 сентября 2023, 07:26
    В США предсказали «гарантированный проигрыш» Украины

    Политолог Миршаймер: Россия в любом случае победит на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает слишком большим преимуществом в живой силе и военной технике, особенно артиллерии, а потому она одержит победу на Украине в любом случае, заявил американский политолог Джон Миршаймер.

    Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Duran заявил, что украинцы не смогут «победить в долгосрочной перспективе». Также он выразил «серьезные сомнения» в том, что Запад станет продолжать поставки оружия киевскому режиму, передает РИА «Новости».

    Украинцы «гарантированно проиграют» по итогам этого конфликта, выразил уверенность американский политолог, отметив также, что бойцов ВСУ «ведут на бойню».

    Немецкие СМИ писали ранее, что политики и военные на Западе за закрытыми дверьми все чаще пессимистично оценивают перспективы контрнаступления Украины.

    Коментарии (8)
    11 сентября 2023, 21:23
    Госдеп: США не передают Украине ракетные комплексы ATACMS

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер: США не передают Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS

    Госдеп: США не передают Украине ракетные комплексы ATACMS
    @ US Army

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты не изменили свою позицию по поводу возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) ATACMS, Вашингтон не передает их Киеву, выступил с утверждением руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

    По словам главы пресс-службы Госдепа, это вопрос, который в администрации США продолжают рассматривать, разговоры об этом с украинскими коллегами продолжаются, как и внутри правительства Соединенных Штатов, однако на этом этапе у Госдепартамента нет новой позиции, о которой можно было бы объявить, передает ТАСС.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вновь обсудить с лидером США Джо Байденом поставку Киеву ракетных комплексов ATACMS.

    Коментарии (3)
    12 сентября 2023, 11:17
    Ходаковский: ВСУ активно применяют заградотряды

    Командир батальона «Восток» Ходаковский: ВСУ активно применяют заградотряды

    Ходаковский: ВСУ активно применяют заградотряды
    @ Ignacio Marin/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Противник начал активно применять психотропные средства для подавления инстинкта самосохранения и использовать заградотряды, сообщил командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    На участке, где сегодня сдавался противник после боевого столкновения, некоторые бойцы ВСУ по какой-то причине остались в лесополосе в серой зоне, видимо, из-за полученных ранений, следует из сообщения в Telegram-канале Ходаковского.

    Российские военные увидели, как «четверо отморозков, абсолютно не скрываясь, идут со стороны противника и добивают своих», возможно, это стало следствием применения психоторопных веществ для подавления инстинкта самосохранения. По словам Ходаковского, российскими командирами была получена рассылка, что противник начал активно применять такие препараты.

    «Увиденное снова возвращает нас к многочисленным разговорам о том, что противник применяет заградотряды из наиболее «свидомых», чтобы держать в повиновении всех насильно мобилизованных», – предположил командир.

    Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину.

    Коментарии (10)
    12 сентября 2023, 17:08
    На Украине отказались проводить расследование ракетного удара по Константиновке

    Подоляк заявил, что Киев не будет расследовать удар по Константиновке

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не считает необходимым проводить расследование, поскольку его результаты очевидны украинским властям, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    По его словам, Киеву и так все понятно, и нет необходимости подтверждать происхождение всех обломков ракеты, передает ТАСС.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР наносился украинскими военными.

    Эксперты отмечали, что взрыв в Константиновке мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты.

    Коментарии (8)
    12 сентября 2023, 16:37
    Британцы пожаловались на шум от украинских военных
    Британцы пожаловались на шум от украинских военных
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Вера Басилая

    Британские военные инструкторы на треть сократили время подготовки украинских военнослужащих на базе Лидд в английском графстве Кент из-за жалоб местных жителей на шум, сообщила The Times.

    Жители городка Лидд, рядом с которым располагается база, пожаловались властям на дым и звуки взрывов на армейском полигоне. Министерству обороны пришлось пойти на уступки и сократить на треть время подготовки и учений, передает ТАСС.

    Как заявил командир базы подполковник Марк Пауэлл, в британских вооруженных силах хотят сохранить добрые отношения с жителями города.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о планах стран Евросоюза обучить до конца года 40 тыс. украинских солдат. В начале августа пленный украинский солдат Юрий Романюк рассказал, что прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в «контрнаступлении».

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    11 сентября 2023, 23:51
    Назван докладчик на созванном Россией заседании СБ ООН

    Полянский: Докладчиком на созванном Россией заседании СБ ООН станет венгерский эксперт Самуэли

    Назван докладчик на созванном Россией заседании СБ ООН
    @ Manuel Elias/UN Photo/Global Look Press

    Первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что докладчиком на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по российской инициативе, станет известный венгерский эксперт и исследователь Дьердь Самуэли.

    Полянский в своем Telegram-канале напомнил, что темой назначенного на 12 сентября заседания станет вопрос поставок западного оружия на Украину.

    Он добавил, что трансляция начнется в 17.00 мск.

    Напомним, Россия созвала два заседания СБ ООН – 12 и 26 сентября. Одно из них будет посвящено поставкам западного оружия Украине, второе – вопросу подрыва «Северных потоков».

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    12 сентября 2023, 16:20
    Румынские фермеры пригрозили блокировкой портов из-за ввоза украинского зерна

    Digi 24: Румынские фермеры требуют продлить запрет на ввоз зерна с Украины

    Румынские фермеры пригрозили блокировкой портов из-за ввоза украинского зерна
    @ EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Румынские фермеры намерены объявить массовую забастовку и заблокировать порты и таможенные пункты в стране, если не будет продлен запрет на ввоз украинского зерна.

    В открытом письме, направленном президенту и премьеру Румынии, местные фермеры угрожают с 1 октября заблокировать порты и таможенные пункты в стране из-за импорта украинского зерна, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Digi 24.

    Фермеры считают, что запрет на ввоз зерна с Украины нужно продлить. Необходимо ввести дополнительные меры безопасности при транзите украинских товаров. По их мнению, помощь Украине плохо сказывается на логистике и складских мощностях в Румынии и вынуждает фермеров продавать свой товар по низкой цене.

    В апреле сообщалось о том, что румынские фермеры вышли на митинги под лозунгами «Не убивайте наш бизнес!» и «Стоп генетически модифицированным зерновым с Украины!», требуя запретить ввоз зерна с Украины.

    Также во вторник в Польше заявили, что утвердили запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября, он вступит в силу, если Еврокомиссия не продлит это эмбарго.

    Коментарии (0)
    12 сентября 2023, 15:21
    Польша утвердила эмбарго на ввоз украинского зерна

    Польша утвердила эмбарго на украинское зерно в случае непродления запрета со стороны ЕК

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польское руководство утвердило запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября, когда заканчивается эмбарго, введенное Еврокомиссией, сказал глава польского Минсельхоза Роберт Телус.

    Постановление на запрет ввоза украинского зерна направили в ЕК, чтобы она продлила эмбарго, сказал Телус, передает ТАСС.

    Если Еврокомиссия не примет решение о продлении эмбарго в оставшиеся три-четыре дня, то Варшава введет собственное распоряжение о запрете ввоза четырех видов зерновых с украинской территории.

    Оно будет действовать до момента урегулирования этой ситуации в Евросоюзе, указал министр. Он уточнил, что речь не идет о транзите украинского зерна, он продолжит работать.

    Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил об ультиматуме ЕК по вопросу ввоза зерна с Украины.

    Коментарии (2)
    11 сентября 2023, 19:42
    Песков: Преступления киевского режима «тянут» на международный трибунал

    Песков заявил, что преступления киевского режима «тянут» на международный трибунал

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство совершило множество преступлений, которые могут стать предметом для рассмотрения международного трибунала, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Киевский режим сделал много того, что «потянет» на международный трибунал, заявил Песков в беседе с «Известиями».

    По его словам, все знают творимые украинским руководством преступления, а те, что неизвестны, вскоре раскроются в результате работы российских следователей и дипломатов. Пока же рано говорить, когда это произойдет, но необходимо все подробно документировать.

    Коментарии (2)
    12 сентября 2023, 00:12
    Украинские БПЛА дважды пытались атаковать Курскую область

    Губернатор Старовойт: В Курской области с украинского БПЛА сбросили взрывное устройство

    Tекст: Ольга Никитина

    С украинского беспилотного летательного аппарата вечером понедельника сброшено взрывное устройство в Рыльске Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Старовойт в своем Telegram-канале написал, что обошлось без жертв. В результате атаки украинского БПЛА повреждены фасады, выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина.

    Уже после полуночи губернатор сообщил о повторной атаке украинского дрона в Рыльске, в результате которой повреждения получила крыша административного здания на улице Ленина, в нескольких окнах оказались выбиты стекла. Никто не пострадал, добавил Старовойт.

    7 сентября два поселка в Курской области подверглись обстрелу с украинской стороны.

    Коментарии (46)
    12 сентября 2023, 00:55
    В новые регионы России направлены учебные пособия по украинскому языку

    Замминистра Бугаев: Минпросвещения направило в новые регионы пособия по украинскому языку

    Tекст: Ольга Никитина

    Минпросвещения России направило в новые регионы пособия по украинскому языку для начальных классов, сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

    Бугаев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что предмет будет изучаться факультативно по желанию родителей, передает ТАСС.

    Напомним, Минпросвещения России создало учебное пособие по классическому украинскому языку для младшеклассников. Также завершается разработка учебного пособия для средней школы.

    Бугаев отмечал, что в России изучается огромное количество национальных языков. По его словам, это и отличает межнациональную, межконфессиональную страну от подходов, которые практикуются украинскими националистами. Потому в России будет создана возможность для изучения украинского языка факультативно. При этом он подчеркивал, что образовательный процесс идет на государственном русском языке.

    Коментарии (5)
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