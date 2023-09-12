Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.0 комментариев
Бербок призвала раскрыть «оборонительный зонт» над инфраструктурой Украины
Украинскую инфраструктуру к зиме необходимо защитить «оборонительным зонтом» из систем противовоздушной обороны, сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Инфраструктура Украины по электро-, водо- и теплоснабжению нуждается в защите перед наступлением холодов, сказала министр в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РИА «Новости».
Она обратилась к партнерам Берлина с просьбой «растянуть зимний оборонительный зонтик» ПВО над критически важной украинской инфраструктурой. Бербок указала, что киевский режим до зимы получит от Германии дополнительные системы ПВО IRIS-T.
При этом глава ведомства не ответила на вопрос о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил Бербок в неловкое положение. На совместной пресс-конференции в Киеве он заявил, что Берлин все равно поставит Киеву ракеты Taurus, хотя сама немецкий министр не ответила на этот вопрос определенно.