Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Минобороны: ВСУ потеряли на донецком и южно-донецком направлениях почти 400 человек
На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ около Авдеевки, Майорска и западнее Андреевки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Противник потерял более 255 военнослужащих, две машины пехоты и самоходную артустановку «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» нанесено огневое поражение по местам дислокации подразделений 128-й бригады теробороны ВСУ возле Старомайорского и Урожайного ДНР. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих и три бронемашины.
В районе Великой Новоселки ДНР ударом авиации уничтожен склад боеприпасов 37-й бригады морской пехоты ВСУ, сообщил Конашенков.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации отражены три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ рядом с Работино и Вербовым Запорожской области. Ликвидированы порядка 35 военнослужащих, танк, шесть машин пехоты, в том числе три американских Bradley, перечислили в Минобороны.
В ходе контрбатарейной борьбы за минувшие сутки поражены американские гаубицы М777 и М-119, два орудия Д-30, гаубица «Мста-Б», а также украинская станция РЭБ с БПЛА «Нота».
На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражена атака штурмовой группы 12-й бригады спецназначения ВСУ южнее Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР).
Ликвидированы около 45 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.