Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Путин поразился мужеству жителей новых регионов на выборах
Мужество избирателей и сотрудников избирательных участков в новых российских регионах удивляет, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
«Вы сейчас только говорили о выборах. Они же прошли везде, в том числе в Запорожской, Херсонской областях, в Луганской, Донецкой республиках. В тяжелых условиях происходили. Я удивлен мужеству работников избирательных участков. Там, когда обстрелы начинались, противник обстреливал, пытался обстреливать избирательные пункты, люди уходили в подвалы. Обстрел заканчивался – они поднимались, продолжали работать», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он отметил, что люди были готовы стоять в очередях на участках, хотя существовала угроза обстрелов.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня, с 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. Состоялось более четырех тысяч региональных кампаний, в том числе выборы высших должностных лиц в 21 субъекте страны, дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Также выборы впервые прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.