Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Путина спросили о планах выдвижения на выборах президента
Необходимо дождаться объявления о выборах и назначения даты, тогда и будет разговор, заявил президент России Владимир Путин о возможности своего выдвижения на выборах.
«В соответствии с законом парламент в конце года должен принять решение. Вот когда оно будет принято, будет объявлено о выборах, названа дата, тогда и поговорим», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин еще не заявлял о намерении выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, но на нынешнем этапе в нашей стране реальную конкуренцию ему никто составить не может.