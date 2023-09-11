Песков ответил на вопрос о планах Путина на президентские выборы – 2024

Песков: Путин еще не заявлял о намерении выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году

Tекст: Антон Никитин

«Если говорить о тех, кто будет составлять конкуренцию президенту на грядущих выборах, то, во-первых, давайте так: президент еще не заявлял о том, что будет выдвигать свою кандидатуру. Но если мы предположим, что он все-таки выдвинет свою кандидатуру, очевидно, наверное, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе никто составить не может», – приводит ТАСС ответ представителя Кремля на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что «выборы, которые закончились вчера, и результаты этих выборов, наверное, наиболее красочно подтвердили абсолютную консолидацию общества вокруг руководства страны». Представитель Кремля указал, что «тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов [от избирателей в ходе выборов], свидетельствует о том, что и президент фактически пользуется этой поддержкой».

Пресс-секретарь главы государства также обратил внимание, что подавляющее большинство избранных губернаторов – «те, кто получил поддержку президента». «Поэтому президент пользуется абсолютной поддержкой населения. Это и большие возможности, и большая ответственность», – подытожил Песков.

Он также отметил, что смысловое наполнение кампании перед президентскими выборами 2024 года будет формироваться как внешней, так и внутренней повесткой. «Смыслы диктует повестка дня, смыслы диктует наше окружение в мире, смыслы диктуют наши задачи, которые мы ставим перед собой в плане развития. И смыслы диктует, наверное, нынешний этап развития нашего общества», – отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, 17 августа глава Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что президент России Владимир Путин на предстоящих выборах будет переизбран на новый срок. В июне Песков говорил, что президент России Владимир Путин своевременно сообщит о своем решении насчет участия в выборах главы государства в 2024 году.