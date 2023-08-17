  • Лукашенко: Цели СВО уже выполнены
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    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    23 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов По закоулкам идентичности можно дойти до русофобии

    Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

    5 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума США навели в Пакистане свой порядок

    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    8 комментариев
    17 августа 2023, 20:27

    Лукашенко предположил переизбрание Путина на новый президентский срок

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его российский коллега Владимир Путин будет переизбран на новый срок на предстоящих выборах, поскольку у него сейчас нет соперников. Об этом глава республики заявил в интервью ю украинской журналистке Диане Панченко.

    «Думаю, что следующий президент в России будет Путин», – заявил он, передает ТАСС. Лукашенко напомнил, что выборы в России будут через полгода, а соперников у Путина в России нет.

    Белорусский президент отметил, что Путин является человеком без «имперских замашек», несмотря на то, что Россия – огромная «империя». 

    Напомним, выборы президента пройдут в марте 2024 года. Путин имеет право выдвигаться на новый срок, однако еще не озвучивал свое решение по этому вопросу.

    16 августа 2023, 16:43
    Польша и страны Балтии решили обсудить полное закрытие границы с Белоруссией

    Польша и страны Балтии решили обсудить вопрос полного закрытия границы с Белоруссией

    Польша и страны Балтии решили обсудить полное закрытие границы с Белоруссией
    @ Wojtek Jargilo/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Литва, Латвия и Польша хотят коллективно принять решение о полном закрытии границы с Белоруссией, главы МВД обсудят это вопрос 28 августа, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

    По ее словам, на данный момент на техническом уровне идет подготовка схемы действий по закрытию границы. Билотайте отметила, что государства расставят все акценты в вопросе о том, как должны выглядеть их синхронизированные действия, передает ТАСС.

    Напомним, действия Литвы касательно решения временно закрыть с 18 августа два пункта пропуска на границе с Белоруссией являются очередным недружественным шагом, заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Быковский.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков, а Литву в ближайшем времени «ждет самый большой кризис в истории транспортного сектора».

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    15 августа 2023, 22:36
    Латвия объявила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией

    Госпогранслужба Латвии объявила о срочной мобилизации сил на восточной границе

    Tекст: Ольга Никитина

    Государственная пограничная служба Латвии объявила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией, а также запросила дополнительную поддержку у вооруженных сил республики и государственной полиции.

    В сообщении на сайте службы говорится, что пограничников отзывают из отпусков, пишет РБК.

    Министр обороны Латвии Инара Мурниеце в свою очередь сообщила, что уже поручила ВС страны направить дополнительные силы к латвийско-белорусской границе, передает Delfi.

    Госпогранслужба Латвии заявила, что причиной мобилизации сил является «растущая гибридная угроза», а также рост числа попыток пересечения границы. По данным службы, за минувшие сутки зафиксировано 96 попыток незаконного пересечения границы между Латвией и Белоруссией.

    8 августа в Латвии усилили режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

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    17 августа 2023, 19:46
    Лукашенко: Цели СВО уже выполнены
    Лукашенко: Цели СВО уже выполнены
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Цели спецоперации на украинской территории уже достигнуты, киевский режим никогда не будет столь агрессивным к России, как раньше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    Отвечая на вопрос о том, говорил ли президент России Владимир Путин, при каких обстоятельствах цели СВО будут выполнены, Лукашенко отметил, что не обсуждал с российским коллегой эту тему «в таком духе», передает ТАСС.

    Он выразил собственное мнение, по его словам, цели СВО уже выполнены, и Украина никогда не будет «так агрессивно себя вести в отношении России» после окончания боевых действий, как это было до них.

    Также Лукашенко в ходе интервью заявил, что отдельные российские части заходили через белорусскую территорию на Украину.

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    17 августа 2023, 00:58
    Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о ВТС

    Белоруссия объявила о денонсации соглашения с Украиной о военно-техническом сотрудничестве 1994 года

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликовано постановление Совета министров Белоруссии о денонсации соглашения с Украиной о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в Минске в 1994 году.

    Кроме того, денонсирован протокол о внесении изменений в соглашение о ВТС (2003 год). Указывается, что постановление совмина Белоруссии вступило в силу 15 августа, передает ТАСС.

    Напомним, Белоруссия заявляла, что не напрашивается в посредники для переговоров по Украине, но готова сыграть свою роль при необходимости.

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    16 августа 2023, 16:19
    В Белоруссии отреагировали на решение Литвы закрыть погранпункты

    В ГПК Белоруссии назвали недружественным шагом решение Литвы закрыть погранпункты

    Tекст: Александра Юдина

    Действия Литвы касательно решения закрыть с 18 августа два пункта пропуска на границе с Белоруссией являются очередным недружественным шагом, заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Быковский.

    По его словам, закрытие автодорожных пунктов «Шумскас» (сопредельный белорусский – «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы») является очередным неконструктивным и недружественным шагом со стороны соседей, передает ТАСС.

    Также Бычковский отметил, что закрытие этих пунктов приведет к росту очередей транспорта, причем не только на литовском направлении. Так, перераспределение нагрузки на другие маршруты приведет к задержкам в оформлении и длительному ожиданию пересечения границы.

    Представитель ГПК Белоруссии добавил, что «литовская сторона такими решениями целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям». Кроме того, Бычковский указал на необоснованность такого шага со стороны Литвы.

    «Официально озвученная позиция не соответствует истинным причинам такого решения. Литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу (в Белоруссию)», – заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков, а Литву в ближайшем времени «ждет самый большой кризис в истории транспортного сектора».

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    16 августа 2023, 19:59
    Белый дом не видит опасности из-за ситуации на границе Белоруссии и Литвы

    Белый дом не считает нужным перебрасывать силы из-за ситуации на границе Белоруссии и Литвы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    США не считают необходимым отправлять дополнительные силы в Европу из-за ситуации на белорусско-литовской границе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    США отслеживают ситуацию в Белоруссии и в курсе передвижений ЧВК «Вагнер» там, заявил Кирби, передает ТАСС. Однако Вашингтон не планирует переброски своих сил в связи с этим. В случае необходимости США отнесутся более серьезно к этому вопросу, заключил Кирби.

    Литва ранее объявляла о приостановке работы двух из шести КПП на границе с Белоруссией. В Минске сочли действия Вильнюса очередным недружественным шагом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на границе Белоруссии и Литвы выстроились очереди из сотен грузовиков, а Литву в ближайшем времени ждет кризис в транспортном секторе.

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    16 августа 2023, 14:42
    Памфилова объявила о завершении регистрации кандидатов в большинстве регионов

    Памфилова объявила о завершении этапа регистрации кандидатов на выборы в большинстве регионов

    В большинстве регионов завершился этап регистрации кандидатов. Продолжается регистрация только в четырех новых субъектах. Срок подачи документов продлится до 17 августа, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Свои кандидатуры на выборах всех уровней выдвинули более 83 тыс. человек, из них более 12 тыс. – самовыдвиженцы, говорится в Telegram-канале ЦИК.

    Памфилова добавила, что доля отказов в регистрации у нас продолжает оставаться исчезающе малой – не более полутора процентов по всем уровням выборов.

    Из 23 партий, выдвинувших своих кандидатов, представители 20 партий были зарегистрированы

    «Число партий с зарегистрированными кандидатами у нас снизилось на одну. Поясню – на прошлой неделе один зарегистрированный кандидат от «Партии за справедливость!» на выборах депутатов Верховного Совета Республики Хакасия выбыл после регистрации на основании личного заявления», – добавила Памфилова.

    Глава ЦИК добавила, что чем ближе выборы к «земле» – тем выше конкуренция на них. «Это радует, поскольку действующие партии все в большей степени приходят к пониманию, что необходимо наращивать политические «мускулы», в первую очередь, на муниципальных выборах, а затем последовательно двигаться дальше и «выше». Это нормальная, естественная тенденция развития партийного строительства в России», – заключила Памфилова.

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    17 августа 2023, 09:42
    Против сопредседателя движения «Голос» возбуждено дело

    СК возбудил дело о создании нежелательной НПО против сопредседателя движения «Голос»

    Против сопредседателя движения «Голос» возбуждено дело
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации работы нежелательной НПО в России против сопредседателя движения «Голос» (признано иноагентом) юриста Григория Мельконьянца, сообщили в правоохранительных органах.

    По информации СК, силовики в рамках дела провели «ряд обысков у Мельконьянца и региональных координаторов», возбудили уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации в России, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что оперативно-разыскные мероприятия прошли в восьми регионах России у 14 соратников фигуранта, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

    Ранее сторонник блогера Алексея Навального Владимир Пушков в комментарии авторам проекта «Антипропаганда» уличил движение «Голос» в создании фейков на «Карте нарушений на выборах».

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    17 августа 2023, 15:55
    Путин пообещал обсудить с Лукашенко строительство ВСМ до Минска

    Tекст: Вера Басилая

    Минское направление было бы очень востребовано и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, нужно обсудить строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) с белорусским президентом Александром Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мне кажется, надо было бы проработать вопрос строительства ВСМ с правительством Белоруссии. Я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии. Тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства», – заявил Путин на церемонии открытия пассажирского движения по МЦД-3, передает ТАСС.

    Ранее Путин дал старт движению по МЦД-3 в столице и поддержал идею строительства ВСМ от Москвы до Петербурга.

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    17 августа 2023, 16:48
    Белоруссия сообщила о получении российских боевых вертолетов Ми-35

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусская сторона получила от российской боевые вертолеты Ми-35, сообщили в министерстве обороны страны в четверг.

    Белорусские летчики проводят перелет первой партии Ми-35, поступивших в ВС Белоруссии, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что вертолеты переданы в соответствии с планом строительства и развития белорусской армии и военно-технического сотрудничества с Россией.

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    17 августа 2023, 16:33
    В Госдуме рассказали о попытках дискредитации выборов в России движением «Голос»

    Признанное иноагентом движение «Голос» выпустило серию докладов, дискредитирующих избирательную кампанию, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    «Материалы содержат тенденциозные выводы о невозможности честных выборов в России, псевдоэкспертами в них критикуется российское избирательное законодательство, по надуманным основаниям ставится под сомнение процедура дистанционного электронного голосования», – говорится в Telegram-канале комиссии ГД.

    За этими «экспертными» измышлениями стоит солидная финансовая поддержка и гранты из традиционных иностранных источников. Распространение материалов «Голоса» скоординированно обеспечивается сеткой зарубежных медиапроектов, неправительственных организаций и иноагентов, подчеркнул Пискарев.

    «Мониторинговой группа Комиссии ГД продолжает работу по выявлению и пресечению попыток из-за рубежа повлиять на ход и результаты выборов в России», – сказано в сообщении.

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    17 августа 2023, 12:45
    Военные учения Белоруссии и Китая запланировали на 2024 год

    Tекст: Вера Басилая

    Очередные совместные военные учения Белоруссии и Китая запланированы на следующий 2024 год, они направлены на укрепление безопасности стран.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу. Между странами происходит регулярный обмен делегациями, проходят совместные военные учения и тренировки на территориях стран, очередные маневры запланированы на 2024 год, передает ТАСС.

    Между тем на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу Лукашенко заявил, что сотрудничество Белоруссии с Китаем в военной сфере не направлено против третьих стран, нужно обезопасить свои государства и свои народы.

    Напомним, глава Министерства обороны Китая Ли Шанфу сначала посетил Россию для участия в XI Московской конференции по международной безопасности, а позже нанес визит в Белоруссию.

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    17 августа 2023, 18:25
    Эксперты: Избирательная кампания в России демонстрирует высокий уровень состязательности

    Политологи указали на высокий уровень конкуренции на региональных выборах

    Эксперты: Избирательная кампания в России демонстрирует высокий уровень состязательности
    @ Артур Лебедев/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    До ЕДГ-2023 осталось меньше месяца, политический сезон находится в самом разгаре. На этом фоне партии демонстрируют растущую активность, широко применяя новые методы агитации и привлечения избирателей. Об этом рассказали политологи и эксперты в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы – 2023: активная фаза кампании».

    Текущая избирательная кампания отмечается высокой партийной активностью. В частности, именно партии выдвинули наиболее серьезных кандидатов в губернаторы, отметила политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова. По ее словам, из 25 партий, имеющих право на участие в выборах, 23 выдвинули кандидатов на старте кампании, а до регистрации и участия в выборах дошли 20 партий.

    По предварительным данным ЦИК России, в целом на выборах зарегистрированы 74 тыс. кандидатов. Из них 20 партий дали 63 тыс. кандидатов, еще более десяти тыс. – самовыдвиженцы, отметил Максим Григорьев, руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Общественной Палаты РФ.

    «Мы фиксируем крайне низкий уровень отказов в регистрации. Причем все они обоснованы – кандидаты предоставили недостаточное количество подписей, необходимых для регистрации. На пост главы региона претендует в среднем четыре-пять кандидатов. Рост партийной активности и высокая состязательность – это устойчивый тренд современной политической системы, показатель ее стабильности и зрелости», – добавил эксперт.

    Кроме того, ЕДГ станет значимым «стресс-тестом для губернаторов новой волны, которым предстоит переизбраться на второй срок и продемонстрировать свои достижения», полагает Кирилл Петров, член комитета по политтехнологиям РАСО, руководитель аналитического департамента «Минченко Консалтинг».

    «Среди ярких кампаний действующих глав регионов следует отметить Олега Кожемяко (Приморский край), Глеба Никитина (Нижегородская область), Айсена Николаева (Республика Саха – Якутия) и Василия Орлова (Амурская область)», – считает политолог.

    В ходе подготовки к выборам нередко звучит мнение, будто бы кампании референдумного типа – это скучно, напомнил Игорь Кузнецов, политический консультант и медиаменеджер, представитель РАПК в Сибирском федеральном округе.

    Однако на фоне СВО у избирателей «нет большого запроса на политические шоу и громкие акции с участием кандидатов». «Зато есть запрос на последовательность действий власти, понятность этих действий, на стабильность и открытую коммуникацию», – сказал он.

    Что касается региональных кампаний, то здесь можно выделить пример Красноярского края. «Губернатор Михаил Котюков весьма успешно использует свои компетенции и федеральный опыт для продвижения масштабных проектов. Среди них – развитие метро, аэропорта и дорожной инфраструктуры, а также развитие новых инвестпроектов в АПК при поддержке федерального Минсельхоза», – добавил Кузнецов.

    На этом фоне в Алтайском крае идет кампания референдумного типа. «Потенциальный оппонент действующего губернатора Виктора Томенко документы в избирком не сдала. Впрочем, если бы и сдала, риск был бы минимальным. Действующий губернатор идет на переизбрание с целым набором новых проектов и направлений», – продолжил политконсультант.

    «Хакасия – отдельный кейс. Здесь наблюдается самая конкурентная борьба не только в Сибири, но и во всей стране. Сергей Сокол (ЕР) ведет активную ресурсную кампанию, пользуется федеральной поддержкой. Одна только поддержка плана Сокола по развитию Хакасии федеральным Минэком – это уже очень серьезный аргумент. Он в принципе находится в более сильной позиции, поскольку, в отличие от главы региона Коновалова (КПРФ), не накопил антирейтинг», – считает Кузнецов.

    Что касается Нижегородской области, то здесь в пользу губернатора Глеба Никитина говорят результаты и достижения региона. «Фундамент успеха заложил ЧМ-2018 по футболу и празднование 800-летия Нижнего Новгорода. В прошлом году регион посетили 3,9 млн туристов, а в рейтинге АСИ по инвестиционной привлекательности Нижегородская область поднялась на 70 позиций», – отметил Роман Пермяков, политконсультант, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода.

    «Каких-то 30 лет назад Нижний Новгород был закрытым промышленным городом, назывался Горьким, в нем не было туристической привлекательности. Сейчас же это один из центров туризма, который укрепил свой промышленный потенциал», – добавил он.

    Схожие электоральные процессы можно увидеть и в Самарской области, где кампания губернатора Дмитрия Азарова построена на аудите достижений. «Позитивные результаты очевидны, и находят отражение в ключевых социально-экономических параметрах. Особое место занимает индустриальный потенциал региона и его вклад в оборонно-промышленный комплекс», – перечислил эксперт.

    «Кроме того, Азаров – один из самых заметных губернаторов в части поддержки СВО. И примечательно, что свой день рождения он встретил именно в зоне спецоперации», – подчеркнул Пермяков.

    А вот агитация в ходе региональных кампаний, по словам экспертов, довольно скучна. Но для этого есть объективные причины. «Сейчас эмоции захвачены сигналами, которые не связаны с политикой». «У кандидатов есть боязнь, как бы себя не скомпрометировать. Агитационно-печатные материалы превратились из инструмента в обязательный атрибут», – полагает Валерий Прохоров, заместитель директора Центра ПРИСП.

    В целом же грядущие выборы демонстрируют стабильность политической ситуации в стране. Важно и то, что жители новых регионов России наряду с другими гражданами также примут участие в ЕДГ и смогут определить свое будущее. Более того, особый интерес к голосованию проявляется именно в новых регионах, подытожила Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем.

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    17 августа 2023, 20:02
    Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае агрессии Прибалтики или Польши

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минск готов к мгновенному ответу, если Варшава или прибалтийские государства вознамерятся провести агрессию в отношении страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    Если начнется агрессия в отношении Белоруссии со стороны Польши, Литвы, Латвии, то последует незамедлительный ответ, заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Белоруссия ответит «всем тем, что у нее есть».

    Также в интервью он выразил собственное мнение о том, что цели спецоперации на Украине уже выполнены.

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    17 августа 2023, 20:10
    Лукашенко рассказал, как необходимо начинать переговоры по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Любые переговоры по Украине должны начинаться без предварительных условий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    По его словам, классика любой дипломатии – сесть на стол переговоров без предварительных условий. Лукашенко заявил, что необходимо вместе обсудить все – и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск, передает ТАСС.

    «Садимся, вырабатываем повестку дня», – сказал он. Избежать конфликт на Украине можно было раньше, но остановить его можно и сейчас, добавил белорусский лидер.

    Ранее Лукашенко заявил, что цели спецоперации на украинской территории уже достигнуты.

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