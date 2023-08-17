Лукашенко предположил переизбрание Путина на новый президентский срок

Эксперты: Избирательная кампания в России демонстрирует высокий уровень состязательности

Политологи указали на высокий уровень конкуренции на региональных выборах

Tекст: Дарья Волкова

Текущая избирательная кампания отмечается высокой партийной активностью. В частности, именно партии выдвинули наиболее серьезных кандидатов в губернаторы, отметила политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова. По ее словам, из 25 партий, имеющих право на участие в выборах, 23 выдвинули кандидатов на старте кампании, а до регистрации и участия в выборах дошли 20 партий.

По предварительным данным ЦИК России, в целом на выборах зарегистрированы 74 тыс. кандидатов. Из них 20 партий дали 63 тыс. кандидатов, еще более десяти тыс. – самовыдвиженцы, отметил Максим Григорьев, руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Общественной Палаты РФ.

«Мы фиксируем крайне низкий уровень отказов в регистрации. Причем все они обоснованы – кандидаты предоставили недостаточное количество подписей, необходимых для регистрации. На пост главы региона претендует в среднем четыре-пять кандидатов. Рост партийной активности и высокая состязательность – это устойчивый тренд современной политической системы, показатель ее стабильности и зрелости», – добавил эксперт.

Кроме того, ЕДГ станет значимым «стресс-тестом для губернаторов новой волны, которым предстоит переизбраться на второй срок и продемонстрировать свои достижения», полагает Кирилл Петров, член комитета по политтехнологиям РАСО, руководитель аналитического департамента «Минченко Консалтинг».

«Среди ярких кампаний действующих глав регионов следует отметить Олега Кожемяко (Приморский край), Глеба Никитина (Нижегородская область), Айсена Николаева (Республика Саха – Якутия) и Василия Орлова (Амурская область)», – считает политолог.

В ходе подготовки к выборам нередко звучит мнение, будто бы кампании референдумного типа – это скучно, напомнил Игорь Кузнецов, политический консультант и медиаменеджер, представитель РАПК в Сибирском федеральном округе.

Однако на фоне СВО у избирателей «нет большого запроса на политические шоу и громкие акции с участием кандидатов». «Зато есть запрос на последовательность действий власти, понятность этих действий, на стабильность и открытую коммуникацию», – сказал он.

Что касается региональных кампаний, то здесь можно выделить пример Красноярского края. «Губернатор Михаил Котюков весьма успешно использует свои компетенции и федеральный опыт для продвижения масштабных проектов. Среди них – развитие метро, аэропорта и дорожной инфраструктуры, а также развитие новых инвестпроектов в АПК при поддержке федерального Минсельхоза», – добавил Кузнецов.

На этом фоне в Алтайском крае идет кампания референдумного типа. «Потенциальный оппонент действующего губернатора Виктора Томенко документы в избирком не сдала. Впрочем, если бы и сдала, риск был бы минимальным. Действующий губернатор идет на переизбрание с целым набором новых проектов и направлений», – продолжил политконсультант.

«Хакасия – отдельный кейс. Здесь наблюдается самая конкурентная борьба не только в Сибири, но и во всей стране. Сергей Сокол (ЕР) ведет активную ресурсную кампанию, пользуется федеральной поддержкой. Одна только поддержка плана Сокола по развитию Хакасии федеральным Минэком – это уже очень серьезный аргумент. Он в принципе находится в более сильной позиции, поскольку, в отличие от главы региона Коновалова (КПРФ), не накопил антирейтинг», – считает Кузнецов.

Что касается Нижегородской области, то здесь в пользу губернатора Глеба Никитина говорят результаты и достижения региона. «Фундамент успеха заложил ЧМ-2018 по футболу и празднование 800-летия Нижнего Новгорода. В прошлом году регион посетили 3,9 млн туристов, а в рейтинге АСИ по инвестиционной привлекательности Нижегородская область поднялась на 70 позиций», – отметил Роман Пермяков, политконсультант, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода.

«Каких-то 30 лет назад Нижний Новгород был закрытым промышленным городом, назывался Горьким, в нем не было туристической привлекательности. Сейчас же это один из центров туризма, который укрепил свой промышленный потенциал», – добавил он.

Схожие электоральные процессы можно увидеть и в Самарской области, где кампания губернатора Дмитрия Азарова построена на аудите достижений. «Позитивные результаты очевидны, и находят отражение в ключевых социально-экономических параметрах. Особое место занимает индустриальный потенциал региона и его вклад в оборонно-промышленный комплекс», – перечислил эксперт.

«Кроме того, Азаров – один из самых заметных губернаторов в части поддержки СВО. И примечательно, что свой день рождения он встретил именно в зоне спецоперации», – подчеркнул Пермяков.

А вот агитация в ходе региональных кампаний, по словам экспертов, довольно скучна. Но для этого есть объективные причины. «Сейчас эмоции захвачены сигналами, которые не связаны с политикой». «У кандидатов есть боязнь, как бы себя не скомпрометировать. Агитационно-печатные материалы превратились из инструмента в обязательный атрибут», – полагает Валерий Прохоров, заместитель директора Центра ПРИСП.

В целом же грядущие выборы демонстрируют стабильность политической ситуации в стране. Важно и то, что жители новых регионов России наряду с другими гражданами также примут участие в ЕДГ и смогут определить свое будущее. Более того, особый интерес к голосованию проявляется именно в новых регионах, подытожила Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем.