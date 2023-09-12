Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Путин: В Африке не забудут, как детей с континента возили в Европу показывать в клетках
Африканцы не забудут, как их детей возили в Европу показывать в клетках даже в 1950-х годах, заявил президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Если посмотреть на ту же Африку, наше сотрудничество – да, мы помогали, а что делали бывшие колонизаторы? Еще в 1957 году, вот мне фотографии показывали недавно, в европейские страны, скажем, в ту же Бельгию, привозили из Африки людей в клетках. Без слез смотреть невозможно, дети в клетках сидят, их выставляли напоказ. В клетках привезли людей и показывали, напоказ выставили, в том числе целыми семьями, и отдельно детей в клетках держали. Ну, как это можно забыть? В Африке это никто не забудет», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее общество охраны дикой природы, в управлении которого находится зоопарк Бронкса, извинилось за выставление молодого африканца на обзор в обезьяннике в 1906 году.