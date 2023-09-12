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Путин заявил о необходимости поддержать спрос на отечественную продукцию
Путин: Необходимо поддержать спрос на отечественную продукцию и услуги
Спрос на отечественную продукцию и услуги необходимо поддерживать, например, с помощью ярмарок и выставок, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Основная задача – сделать наши марки и бренды более узнаваемыми. <…> Необходимо поддержать спрос на отечественную продукцию и услуги. Например, с помощью выставок, ярмарок и т. д. Безусловно, будем этот процесс продолжать», – передает ТАСС слова Путина.
Он отметил, что первая такая ярмарка креативных индустрий прошла в Новосибирске. В ней приняли участие 70 отечественных производителей, за три дня мероприятие посетили 17 тыс. человек.
«Вторую ярмарку буквально на днях принял Владивосток, мероприятие вошло в культурную программу форума. Думаю, эти начинания подхватят и остальные регионы страны», – отметил Путин.