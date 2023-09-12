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Путин предложил установить День воссоединения новых регионов с Россией
Путин внес в Думу проект о памятной дате – Дне воссоединения новых регионов с Россией
Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении памятной даты 30 сентября – Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.
Документ размещен в думской базе данных.
Новым положением предлагается дополнить закон «О днях воинской славы и памятных датах России», передает ТАСС. В пояснительной записке указано, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на правах субъектов Российской Федерации.
Напомним, 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.