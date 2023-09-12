Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.0 комментариев
Минсельхоз анонсировал начало безвозмездных поставок зерна в Африку
Минсельхоз: Безвозмездные поставки зерна в Африку должны начаться в ближайшее время
Безвозмездные поставки российского зерна в Африку должны начаться в ближайшее время, сообщил в кулуарах ВЭФ министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
По его словам, поставки должныстартовать буквально в ближайшее время, передает ТАСС.
Напомним, 4 сентября президент России Владимир Путин после переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия запланировала начать бесплатную поставку зерна шести африканским странам «через пару-тройку недель».