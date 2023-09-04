Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.6 комментариев
Путин рассказал о механизме поставок зерна в Африку
Путин: Россия начнет бесплатную поставку зерна в Африку через несколько недель
Россия запланировала начать бесплатную поставку зерна шести африканским странам «через пару-тройку недель», заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
Как указал Путин, Россия намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхоз отрасли. «В этих целях предложили, частности, организовать поставки 1 млн тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что Россия рассчитывает в этом смысле и на помощь государства Катар, которое по гуманитарным соображениям готово поддержать беднейшие страны и помочь с транспортировкой зерна.
«Мы близки к завершению договоренности с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно и даже осуществить поставку, логистику бесплатно – доставить этот груз. Переговоры практически близки к завершению: в ближайшие пару-тройку недель поставка начнется», – резюмировал глава государства.
Напомним, в понедельник днем в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Российский лидер заявил, что вероятное соглашение Москвы, Анкары и Дохи по поставкам 1 млн тонн зерна самым бедным странам не станет альтернативой зерновой сделке.