Путин: Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны

Tекст: Алексей Дегтярев

«Что касается зерна, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и, возможно, с Катаром по поставке 1 млн тонн зерна как альтернативу черноморской зерновой сделке», — цитирует Путина ТАСС.

«Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь», — подчеркнул российский лидер.

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«Готовы вместе продвигать [инициативы], как господин президент [Турции] настаивает, и к черноморской инициативе вернуться, и поставлять вместе с Турцией и Катаром в беднейшие страны [зерно]», — сказал Путин.

Также в ходе беседы с Эрдоганом он отмечал, что Москва готова к переговорам по зерновой сделке.

