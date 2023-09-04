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Путин: Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны
Вероятное соглашение Москвы, Анкары и Дохи по поставкам 1 млн тонн зерна самым бедным странам не станет альтернативой зерновой сделке, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
«Что касается зерна, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и, возможно, с Катаром по поставке 1 млн тонн зерна как альтернативу черноморской зерновой сделке», — цитирует Путина ТАСС.
«Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь», — подчеркнул российский лидер.
«Готовы вместе продвигать [инициативы], как господин президент [Турции] настаивает, и к черноморской инициативе вернуться, и поставлять вместе с Турцией и Катаром в беднейшие страны [зерно]», — сказал Путин.
Также в ходе беседы с Эрдоганом он отмечал, что Москва готова к переговорам по зерновой сделке.