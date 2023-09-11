ФСБ выявила незаконную продажу более 8 тонн краба в ресторанах Москвы

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в ведомстве, следователи допросили часть персонала ресторанов, противоправная деятельность которых попала в поле зрения силовиков. Отмечается, что в настоящий момент назначены различные экспертизы, и устанавливаются лица, причастные к сбыту краба в нарушение законодательства, передает ТАСС.

Источника добавил, что на момент возбуждения уголовного дела по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) ущерб от незаконной продажи краба составил почти 50 млн рублей.

По данным следствия, в сговоре с поставщиками столичные рестораторы приобрели краба по заведомо не соответствующим действительности ветеринарно-сопроводительным документам без прохождения необходимых ветеринарных и санитарных процедур. Санкция статьи, которая вменяется пока неустановленным лицам, предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

В правоохранительных органах уточнили, что проверкам со стороны оперативных сотрудников подверглась сеть заведений известного столичного ресторатора Бориса Зарькова White Rabbit Family (WRF). Ресторатор подтвердил факт проверки персонала ресторана со стороны правоохранительных органов и заявил, что руководство заведений взаимодействует со следователями.