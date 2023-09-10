Tекст: Валентина Григоренко

Салатино после посещения избирательных участков в Донбассе отметил, что везде процесс проходит спокойно и быстро, людям комфортно голосовать.

Он рассказал, как встретил на одном из участков женщину 83 лет, которая расплакалась после вопроса о ее выборах, и сказала, что голосовала за лучшую жизнь. Кроме того, эксперт из Италии пообщался председателями УИК об их подготовке к выборам. По его словам, все председатели отвечали быстро, поэтому можно сделать вывод, что институт наблюдателей в новых регионах России работает очень хорошо.

Салатино отметил, что в ЛНР и ДНР он увидел, как рабочие восстанавливают города. «Это мой первый визит в Россию, и мне хотелось своими глазами увидеть все то, о чем я много слышал, ведь моя работа в том, что распространять объективную информацию у себя на родине. И я убедился, что так называемая «западная» информация почти полностью противоречит тому, что мы увидели здесь. Я успел понять, что правда, а что ложь», – заключил он.

Помимо этого, международный эксперт, специалист в сфере международных отношений из США Стивен Гил также раскритиковал западные СМИ, которые не стали освещать выборы в ДНР. «Это место буквально кричит о том, что CNN, MSNBC, Fox News и им подобные говорят неправду», – сказал Гил, передает ТАСС.

Именно поэтому, как уточнил Стивен, важно присутствие на избирательных участках международных экспертов, которым доступны все средства наблюдения за ходом голосования. «Большинство на самом деле не поддерживает сейчас Украину в Америке. И если таких людей, как я, будет больше, то все больше людей будут пытаться узнавать правду и не будут поддерживать [Киев]», – указал эксперт.

Ранее глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко заявила, что украинская сторона проводит провокации против членов участковых избирательных комиссий.

Между тем глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что самая высокая явка на выборах в законодательные органы наблюдается в ДНР – 74,1%.