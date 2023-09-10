Памфилова назвала регион России с самой высокой явкой на выборах

Памфилова: Явка на выборах в заксобрание в ДНР составила 74,1%

Tекст: Валентина Григоренко

Как указала Памфилова, явка на выборах в законодательные органы в ДНР составила 74,1%, передает РИА «Новости».

Она добавила, что самая высокая явка на выборах объясняется тем, что ДНР является республикой, которая больше всех страдает от бесконечных прилетов, разрушений инфраструктуры со стороны ВСУ. Поэтому, по ее словам, людям, которые пережили все это, очень важны выборы, как и для всех остальных новых российских субъектов.

На вечер субботы наиболее высокая явка на выборах высших должностных лиц в регионах наблюдается в Кемеровской области – 69,39%, Орловской области – 43,81% и Чукотском автономном округе – 43,18%.

«В целом выборы проходят очень динамично. Нарушений немного, но ни одно из них не проходит мимо нас. Система, которую мы построили, настолько прозрачна, что максимально способствует тому, чтобы все тайное становилось явным», – заявила Памфилова.

Ранее глава ЦИК сообщила, что участие в ДЭГ приняли более 3 млн избирателей в 25 российских регионах.