В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
Памфилова назвала регион России с самой высокой явкой на выборах
Памфилова: Явка на выборах в заксобрание в ДНР составила 74,1%
Самая высокая явка на выборах в законодательные органы наблюдается в Донецкой Народной Республике – 74,1%, заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время брифинга в информационном центре ЦИК.
Как указала Памфилова, явка на выборах в законодательные органы в ДНР составила 74,1%, передает РИА «Новости».
Она добавила, что самая высокая явка на выборах объясняется тем, что ДНР является республикой, которая больше всех страдает от бесконечных прилетов, разрушений инфраструктуры со стороны ВСУ. Поэтому, по ее словам, людям, которые пережили все это, очень важны выборы, как и для всех остальных новых российских субъектов.
На вечер субботы наиболее высокая явка на выборах высших должностных лиц в регионах наблюдается в Кемеровской области – 69,39%, Орловской области – 43,81% и Чукотском автономном округе – 43,18%.
«В целом выборы проходят очень динамично. Нарушений немного, но ни одно из них не проходит мимо нас. Система, которую мы построили, настолько прозрачна, что максимально способствует тому, чтобы все тайное становилось явным», – заявила Памфилова.
Ранее глава ЦИК сообщила, что участие в ДЭГ приняли более 3 млн избирателей в 25 российских регионах.