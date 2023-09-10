В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
Памфилова: Более 3 млн избирателей по России проголосовали через ДЭГ
Участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли более 3 млн избирателей в 25 российских регионах, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова во время брифинга в информационном центре комиссии.
Как указала Памфилова, явка на дистанционном электронном голосовании традиционно высокая, поскольку у людей есть мотивация, они записываются на ДЭГ. По ее словам, на данным момент уже 3 млн избирателей в 25 субъектах, включая Москву, сделали свой выбор, передает ТАСС.
В воскресенье Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил о начале финального дня голосования на выборах мэра в столице, ночью продолжалось электронное голосование, которое проходило спокойно, замечаний не было.