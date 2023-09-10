В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
Финальный день голосования на выборах мэра стартовал в Москве
Штаб: Финальный день голосования на выборах мэра стартовал в Москве, ночь прошла спокойно
Финальный день голосования на выборах мэра стартовал в Москве, ночью продолжалось электронное голосование, которое проходило спокойно, замечаний не было, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев.
По его словам, финальный день голосования в Москве, штаб работает, есть трансляция со всех избирательных участков, ночь прошла спокойно, каких-то замечаний нет, передает РИА «Новости».
Ковалев отметил, что сегодня ожидают большее количество москвичей, кто решит проголосовать на выборах мэра Москвы и выборах муниципальных депутатов в ТиНАО.
Напомним, Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что второй день голосования в столице прошел без нарушений.