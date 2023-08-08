Экс-глава МИД Австрии решила отдохнуть в Рязанской области

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль решила отдохнуть в деревне в Рязанской области

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, Кнайсль участвовала в форуме Россия – Африка, после чего приехала в Петрушово на отдых, передает ТАСС.

Супруга академика Алексея Яблокова, журналистка и сценаристка Дильбар Кладо также живет в этой деревне. Она рассказала, что знакома с Кнайсль около трех недель. По ее словам, экс-глава МИД Австрии знает несколько языков, а русским занимается с репетитором.

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год.

Ранее Кнайсль сообщила, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию, и призналась, что с удовольствием повторила бы танец с президентом Владимиром Путиным, который они исполнили на свадьбе министра летом 2018 года.