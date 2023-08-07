В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
При столкновении пожарных вертолетов в Калифорнии погибли три человека
ABC: Три человека погибли при столкновении пожарных вертолетов в Калифорнии
Три человека погибли при столкновении двух вертолетов во время тушения пожара в южной части американского штата Калифорния, сообщил телеканал ABC со ссылкой на местные пожарные службы.
Телеканал приводит слова начальника пожарной охраны южного района Калифорнии Дэвида Фулчера, который сообщил, что два вертолета столкнулись во время тушения пожара, при этом первому удалось приземлиться недалеко от места ЧП, а второй упал, пилот и двое пожарных погибли, передает ТАСС.
По данным канала, вертолеты тушили лесной пожар на юге Калифорнии.
Ранее пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на острове Эвбея в Греции.