Мировые цены на нефть незначительно снизились на оценках инвесторами рыночных перспектив

Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.54 снижается на 0,08%, достигая 86,17 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,08%, до 82,74 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что стоимость марки Brent в прошлую пятницу на фоне продолжающегося ралли нефтяных цен превысила отметку в 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля. В целом с начала лета цены выросли на 18% для Brent, а для марки WTI – на 20,8%. С начала месяца стоимость обеих марок выросла на 0,87% и 1,16% соответственно.

«Атака украинского военно-морского беспилотника на российский танкер вызывает некоторое беспокойство на рынке, уже столкнувшемся с сокращением предложения», – цитирует Bloomberg основатель сингапурской компании Vanda Insights Вандану Хари.